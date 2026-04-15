韓公狼潛逃7天搜救仍無果　僅獲蹤跡2次　麻醉針無人機圍捕全落空

韓國「O-World 主題樂園」1匹2歲公狼「Neukgu」（늑구）4月8日逃脫已過7天，搜救隊持續追尋牠的蹤跡，派出無人機、麻醉槍都追不上，「Neukgu」甚至翻過4米高的圍牆逃跑，為避免「Neukgu」跑上高速公路，有關單位只能等入夜再嘗試救援。



綜合《韓聯社》、《News1》報導，當地時間4月8日早上9時30分許，大田廣域市的動物園O-World 主題樂園的公狼「Neukgu」，趁工作人員不注意時，悄悄挖開鐵絲網下的土，並翻越2米高的圍牆，逃入園區後山就消失了。大批警消、專家趕到現場搜尋「Neukgu」，但牠動作靈活，一直沒能抓獲。

韓國動物園1匹2歲公狼「Neukgu」挖土翻牆逃跑7天，搜救隊伍派出無人機、麻醉槍都抓不到。（大田消防本部）

報導指出，4月9日凌晨1時30分許，搜救隊伍透過高解析度熱顯像無人機，發現「Neukgu」在大田市中區的野山徘徊，不料無人機沒電，更換電池時讓「Neukgu」逃脫，有關單位直到4月14日都沒能掌握這匹公狼的準確行蹤。

搜救隊陸續派出大量人力嘗試圍捕，以及使用狼群嚎叫聲的錄音吸引「Neukgu」等手段，但專家認為太多人反而會讓「Neukgu」受驚嚇，且狼嚎的聲音變成擾人噪音，搜救計畫一變再變。

搜救隊與「Neukgu」對峙（Youtube@YTN）

當地時間4月14日凌晨12時6分，「Neukgu」出現在南部循環高速公路的九完洞一帶，雙方持續對峙到當天清晨5時51分許，搜救隊朝「Neukgu」發射1發麻醉槍但未命中，隨著「Neukgu」跑過4米高的擋土牆，搜救隊再度失去「Neukgu」的蹤跡，軍方派出6架無人機也未果。

此外，相關單位原先預估「Neukgu」沒有獵捕能力，逃脫之後會因為沒吃東西而體力不支，但當「Neukgu」出現時，卻非常有活力，研判可能是日前下雨保存足夠飲用水，「Neukgu」又得以靠野外動物屍體為食而存活。搜救單位只好再度改變策略，為避免「Neukgu」跑上高速公路影響交通，轉由消防隊帶上誘捕網與麻醉槍，以「不刺激、不追趕」的方式在安靜的夜晚環境中繼續救援行動。

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