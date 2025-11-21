美國「大鵰」男遇海關截查　堅稱是「實物」　脫褲驚見「2隻鳥」

美國一名35歲男子在美墨邊境被海關和邊境保護局的特工攔下，理由是因為男子褲檔部位異常腫大，但男子一直試圖說服人員是自己的陰莖，後來經過進一步檢查，發現該腫大物竟是兩隻昏迷的瀕危「橙額錐尾鸚鵡」雛鳥。若男子經證實確認是「非法進口」，恐面臨最高20年監禁、25萬美元（約合195萬港元）的罰金。



褲檔腫大是天生的？美男褲檔藏瀕危鳥類

根據英媒《每日郵報》（Daily Mail）報道，10月23日美國海關及邊境保衛局一名人員注意到美國公民馬丁內斯（Jesse Agus Martinez）褲檔腫大得怪異，因此將他攔下問話。

一名男子入境加州時，被海關人員從褲中掏出兩隻被麻醉的鸚鵡。（X@SDCAnews）

兩隻瀕危鸚鵡被施打鎮靜藥物 處於深度睡眠狀態：

馬丁內斯不斷辯稱是自己的陰莖腫大，不過還是被識破了。海關請他脫褲檢查，並發現男子的內褲藏兩個棕色袋子，袋內藏了兩隻瀕臨絕種的鳥類「橙額錐尾鸚鵡」的雛鳥。

橙額錐尾鸚鵡主要分布於中南美洲，包括了巴西、阿根廷、玻利維亞和巴拉圭等國家，2005年起就被列為瀕危的物種。這兩隻瀕危鸚鵡被發現當下還有呼吸，但因被施打鎮靜藥物所以正處於深度睡眠狀態。

兩鳥是寵物？男遭起訴恐關20年

馬丁內斯解釋兩隻鸚鵡是墨西哥的親戚送的，選擇藏匿是因為身上沒有任何可過境美國的證明文件，聲稱兩隻鳥是自己的寵物。

FWS（美國魚類及野生動物管理局）正在展開調查，而馬丁內斯遭「試圖將遭大量麻醉的瀕危鳥過境」罪名起訴。若罪名成立，他將面臨25萬美元的罰款，以及最高20年的監禁。

