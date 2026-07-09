豆漿喝錯不瘦反胖？飲無糖豆漿減脂增肌失敗　營養師點3大NG行為

不少人為了減脂增肌，會選擇喝無糖豆漿，甚至可能採取「豆漿代飯」的極端飲食，但為何有人的體重不跌反升？台灣營養師夏子雯指出，豆漿雖是優質蛋白質來源，但飲用時應避免3大NG行為，否則可能變胖兼傷腎。



無糖豆漿是很好的蛋白質來源，但不能胡亂大量飲用。（Facebook@夏子雯-貼近你生活的營養師）

400毫升無糖豆漿等於攝取了2份蛋白質

台灣營養師夏子雯在Facebook發文指出，無糖豆漿是很好的蛋白質來源，在每日飲食指南中，屬於「豆魚蛋肉類」的一員，也是蛋白質攝取順序的首位，每天喝1瓶400毫升無糖豆漿等於攝取了2份蛋白質，當中含有豐富的天然的大豆異黃酮及卵磷脂，很適合希望增肌減脂人士飲用，素食者也適合每天補充。

不過，無糖豆漿若飲用方式不當，不僅無法達到理想的瘦身效果，還可能造成腎臟負擔或鈣質攝取不足，夏子雯提醒以下3大NG行為：

無糖豆漿若飲用方式不當，還可能造成腎臟負擔或鈣質攝取不足。（AI圖片生成）

1.豆漿當水喝恐致腎臟負擔

豆漿和鮮奶一樣都是富含有蛋白質的飲品，當水喝容易造成腎臟負擔。營養師夏子雯指出，建議無糖豆漿每天飲用400毫升即可，其他的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋、及肉類來攝取，切勿整天喝到2,000毫升，因這會讓蛋白質補充過量。

豆漿不能當水喝，否則有可能損害腎臟。（istockphoto）

2.含糖豆漿熱量驚人易致肥 選擇無糖豆漿最好

每瓶400毫升的含糖豆漿，約有4至5顆方糖，比無糖豆漿多出80至100大卡的熱量，夏子雯表示，時常飲用含糖豆漿的確實容易變胖，故選擇無糖是最健康的。

3.豆漿鈣含量低 不能完全替代鮮奶

很多人都以為豆漿的鈣含量很高，但其實100毫升的豆漿，鈣含量只有14毫克。夏子雯提醒，想補鈣的話，建議以含鈣量高的鮮奶、無糖原味乳酪、無糖乳酪飲品、乳酪等乳製品，或是深綠色蔬菜、豆乾、黑芝麻等去補充更好。

(台灣營養師夏子雯在Facebook)

其他報道：牛奶豆漿也傷肝？台灣專家警告甜飲影響肝功能：2類飲品勿當水飲

不少人愛喝甜飲，卻往往忽略其對肝臟的傷害。台灣大學食品科技研究所碩士韋恩在Facebook專頁引述日本肝臟外科部長的警示：「每天喝甜飲料，你的肝臟在默默哭泣！」並提出具體建議，指出若能調整飲食習慣，肝功能有望在1個月內獲得顯著改善。



常喝含糖飲料會令肝臟受損。（AI生成圖片）

日本長野縣佐久市立國保淺間總合醫院的肝臟外科部長尾形哲指出，根據臨床發現，脂肪肝患者僅需更換日常飲品，肝功能就能有明顯好轉。他建議戒掉所有含糖飲料，日常只喝白開水、原味梳打水、茶、黑咖啡，無添加糖分，便能有效減輕肝臟負擔。

很多人認為牛奶與豆漿是健康飲品，但韋恩專家提醒，這2種飲品含乳糖與其他微量糖分，熱量也不低，若長期當日常飲料會導致體重上升，影響肝功能。無糖可樂等代糖飲品也不能喝，因為甜味會刺激食慾，不利於減肥與護肝。

很多人誤以為牛奶豆漿是健康飲品，其實裡面含有乳糖與其他糖分，日常不能大量飲用。（AI生成圖片）

要改善肝功能，除了戒掉甜飲，專家也建議配合三個飲食小技巧效果更佳：

全文：牛奶豆漿也傷肝？台灣專家警告甜飲影響肝功能：2類飲品勿當水飲