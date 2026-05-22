牛奶豆漿也傷肝？台灣專家警告甜飲影響肝功能：2類飲品勿當水飲

不少人愛喝甜飲，卻往往忽略其對肝臟的傷害。台灣大學食品科技研究所碩士韋恩就在其Facebook引述日本肝臟外科部長的警示：「每天喝甜飲料，你的肝臟在默默哭泣」，並提出具體建議，指出若能調整飲食習慣，肝功能有望在一個月內獲得顯著改善。



常喝含糖飲料會令肝髒受損。（Unsplash圖片）

日本長野縣佐久市立國保淺間總合醫院的肝臟外科部長尾形哲指出，根據臨床發現，脂肪肝患者僅需更換日常飲品，肝功能就能有明顯好轉。他建議戒掉所有含糖飲料，日常只喝白開水、原味梳打水、茶、黑咖啡，無添加糖分，便能有效減輕肝臟負擔。

很多人認為牛奶與豆漿是健康飲品，但韋恩醫生提醒，這兩種飲品含乳糖與其他微量糖分，熱量也不低，若長期當日常飲料會導致體重上升，影響肝功能。無糖可樂等代糖飲品也不能喝，因為甜味會刺激食慾，不利於減肥與護肝。

很多人誤以為牛奶豆漿是健康飲品，其實裡面含有乳糖與其他糖分，日常不能大量飲用。（Unsplash圖片）

要改善肝功能，除了戒掉甜飲，醫生也建議配合三個飲食小技巧效果更佳：

１．主食減半：碳水化合物食品要減少一半，一餐大約 100 克（約一個便利店飯糰的量）就足夠了。但要注意不是完全不食，因為人的身體還是需要糖分。

２．調整飲食比例：傳統的飲食中，菜是用來下飯的，但醫生建議以配菜為主，主食為輔。

３．蔬菜加倍：主食減半，就需要補充加倍的蔬菜，每天應要進食350g以上（大約5 至6盤）。炒青菜、蔬菜湯都可以，足夠的膳食纖維可以改善便秘，減輕肝臟負擔。

飲食做到主食減半，蔬菜增量補充。（AI生成圖片）

醫生強調，以上方法並不是要戒糖，而是要將過量的糖分調整至正常量，偶爾放縱吃拉麵、喝甜飲也無傷大雅，只要養成日常良好習慣，就能有效改善肝臟健康。