12款世上最不健康飲料排行出爐　這綠茶看似健康卻奪冠！香港有售

市售飲料琳瑯滿目，從果汁、能量飲料到瓶裝茶、咖啡，總讓人一不小心就買單。但你知道嗎？有些飲料不只熱量爆表，糖分幾乎等於吃完蛋糕再來一杯珍奶，還經常包裝成「看起來很健康」的樣子！



根據美國知名健康與營養平台《Eat This, Not That!》分析，以下這12款飲料被列為「全球最不健康飲料」，依照糖含量從高到低排序，其中不少香港也買得到、喝得到。快來看看，你是不是也常喝下這些「糖炸彈」，卻還以為很健康？

根據美國心臟協會（AHA）建議，男性每日添加糖攝取量不應超過36克、女性則不應超過25克。

美國健康平台分析全球最不健康12款飲料排名，百事排第12，熬夜人士常飲的「這款」入選三甲👇👇👇

NO.12. 百事可樂Pepsi

經典汽水百事可樂，一罐含糖量高達41公克，雖然無脂肪，但「純糖、碳酸」組合讓人一口接一口，超容易超標！糖分等同於8片Oreo巧克力餅乾，長期喝對代謝壓力大。

NO.11. AriZona綠茶（無蜂蜜版）

不少人被「綠茶」兩字誤導，以為是健康茶飲，但其實整瓶幾乎沒有茶味，喝起來像糖水，還添加高果糖糖漿。喝完糖分將近「女性每日建議攝取量的2倍」，恐引發肥胖、心臟病、糖尿病、高血脂與發炎等健康問題。

NO.10. Barq's Root啤酒

這款美式復古汽水在香港較少見，但有些進口店買得到。看起來像不含咖啡因的氣泡飲，其實含高果糖糖漿加上咖啡因。含糖量高達44克，不僅讓你血糖飆升，還可能讓你晚上睡不著！

NO.9. Welch's康科德葡萄果汁

香港很多家長愛買的葡萄汁也上榜了！雖然是「100%果汁」，但糖分高達44克，一瓶喝完等於吃下一整袋葡萄軟糖。想幫小孩補充營養，建議直接吃新鮮水果。

NO.8. Mountain Dew激浪汽水

這款被戲稱「發光飲料」的激浪汽水，不只糖多還含高咖啡因，是許多青少年、夜貓族的提神飲品。46克糖搭配高咖啡因，攝取過多恐對新陳代謝造成影響。

NO.7. Starbucks瓶裝星冰樂

這款在便利店常見的瓶裝Starbucks，很多人當成早餐來提神，但其實糖含量驚人：整瓶46克糖，比一片芝士蛋糕還甜。再加上脂肪含量4.5公克，根本是甜點等級的咖啡。

NO.6. Naked藍色機器果昔

這款在美式賣場容易買到的果昔標榜「健康果汁」，但糖量竟然高達52克！雖然沒有額外加糖，但濃縮果泥本身就含大量天然果糖，還是會造成血糖飆升。

NO.5. Naked綠色機器果昔

跟第6名同系列的「綠色機器果昔」看起來超營養，但實際上蔬菜含量極少，大多還是水果糖分堆疊。含53克糖，再加上纖維少、蛋白質低，喝它不如吃一根香蕉搭配一盤燙青菜來得實在。

NO.4. AriZona南方風味真釀甜茶

這罐大容量、便宜的甜茶是許多學生族愛買的飲料，但一瓶糖就高達53克，等於一天建議糖攝取量的2倍！喝了雖然可以快速滿足，但之後可能對身體造成負擔。

NO.3. Monster能量飲

許多熬夜趕報告、值夜班的人靠Monster提神，但這罐不只是咖啡因高、糖分也爆表，一罐54克糖配上刺激物，會讓你心跳加快、血糖飆升、情緒焦躁。

NO.2. Naked Mighty芒果果昔

你以為喝果昔就健康？這瓶「芒果大魔王」含糖量高達57克，而且幾乎沒纖維，等同於直接喝糖。

NO.1. AriZona人參蜂蜜綠茶

如果你在香港超市也被這款「蜂蜜綠茶」搭配人參看似健康又好喝給吸引，注意了！整瓶糖分高達每日建議攝取量的2至3倍，再加上高果糖糖漿，對肝臟、胰島素造成長期負擔。雖然有添加少許人參與蜂蜜，但份量極少。

其實可以遠離含糖飲料！台灣國健署教3招

炎熱天氣沒飲料不行嗎？台灣衛福部國民健康署提供3原則，讓你遠離含糖飲料，消暑一下無負擔！

1. 看懂「糖量標示」，才是真健康

選購瓶裝飲品或現場調製飲料時，務必留意營養標示與糖含量。「每100毫升糖7克」看似不多，但一罐480毫升飲品其實就含約34克糖，相當於近7顆方糖！此外，連鎖飲料店與速食店販售的現場飲料，也依法須標示糖添加量，民眾可善用資訊，做出更聰明的選擇。

2. 多喝水沒煩惱，最天然的降溫神器

白開水是最健康也最經濟的水分補給來源，不僅有助代謝、還能消暑無負擔。建議每日喝水量至少1500毫升，可攜帶環保水壺隨時補充，並養成分次、慢慢喝的好習慣。

3. 原味低脂牛奶，營養補給不卡糖

每天攝取1.5至2杯低脂奶品，不但能補充蛋白質、鈣質與多種維生素，也比手搖奶茶等調味奶更健康。

原味奶品中的糖分主要是天然乳糖，不需過度擔憂；相較之下，市售調味奶常含大量額外添加糖，長期攝取恐增健康風險。

