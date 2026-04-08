【港鐵／逃票／香港旅遊／避雷】港鐵東鐵綫列車劃分了頭等車廂及普通車廂，坐錯隨時要罰款1,000元。本港社交平台Threads流傳影片，指往粉嶺的東鐵綫列車頭等車廂內有港鐵職員查票，結果2名遊客沒有付款「斷正」，向職員表示「坐錯了」，又問可否「補票」。不過港鐵職員耐心向2人解釋，明言「沒補票」，最終2人要在粉嶺站下車處理。



影片引來網民熱議，大讚港鐵職員「做得好」，又質疑2名遊客「博大霧」，「坐頭等就畀頭等錢啦」、「上車時雞乸咁大隻字寫住頭等㗎啦」、「扮無辜都冇用」。但亦有網民認為只是「無心之失」，不宜苛責，「其實遊客真係容易中招，因為真係唔明顯，拍卡機喺後面條柱」、「好多人第1次唔知道，地鐵應該加強多些指示或排隊地方加強宣傳」。



港鐵東鐵綫列車劃分了頭等車廂及普通車廂，坐錯隨時要罰款1,000元。（資料圖片）

「東鐵頭等車廂逃票，前面同左邊乘客中招」。有網民於4月5日在Threads發布影片，指乘搭駛往粉嶺站的港鐵東鐵綫列車時，有職員上車在頭等車廂查票，結果坐在其前面及左面、擺滿行李的乘客被發現沒有購買頭等車廂車票，向職員求情，「其他乘客都似乎無問題，突然我對面擺滿行李嘅乘客，話自己用Visa，之後嘟嗰陣無紀錄」。

東鐵頭等車廂多名乘客「逃票」被查獲。（Threads@mnmmnn）

男女東鐵頭等車廂「逃票」斷正 求情「可以補票嗎？」、「坐錯了」

影片長34秒，港鐵職員正向坐在對面的女乘客查票，驗票機發出「咇」聲後，職員示意女乘客跟他離開，「行李都拿好了，跟我出來啦」。女乘客感到疑惑，職員解釋「普通車廂係隔籬嗰個車廂唔係呢個車廂喎」，女乘客回應「哦……」，職員接着說「我哋下1個站要落車處理喎，要落車處理」。女乘客附耳聆聽後，以普通話問「可以補（票）嗎？」，惟港鐵職員明言「沒補票的」。

東鐵頭等車廂有女乘客「逃票」斷正，向港鐵職員求情。（Threads@mnmmnn）

東鐵頭等車廂有女乘客「逃票」斷正，向港鐵職員求情。（Threads@mnmmnn）

東鐵頭等車廂有女乘客「逃票」斷正，向港鐵職員求情。（Threads@mnmmnn）

畫面一轉，港鐵職員向坐在左邊座位的阿伯查票，以普通話表示「我們現在要檢查車票」。驗票機傳出「咇」聲後，職員指「呢個是頭等哦，你買的是（普通車廂）」。然而阿伯一臉茫然發出「吓？」聲音。職員於是耐心解釋，「我們這個是頭等車廂，你買的是普通的車票」，阿伯則回應「我（坐）錯了？」。

坐在另一邊的阿伯亦「逃票」斷正。（Threads@mnmmnn）

坐在另一邊的阿伯亦「逃票」斷正。（Threads@mnmmnn）

坐在另一邊的阿伯亦「逃票」斷正。（Threads@mnmmnn）

港鐵職員：沒有補票 2乘客被帶離車廂

影片最後，女乘客及阿伯在3名職員帶領下，於粉嶺站離開車廂。樓主又提到，2名乘客被發現沒有購買頭等車廂車票時，都露出同一錯愕表情，揶揄「不謀而合嘅表情」。

女乘客及阿伯在3名職員帶領下，於粉嶺站離開車廂。（Threads@mnmmnn）

網民批2乘客「博大霧」 讚港鐵職員做得好

網民看過影片議論讚揚港鐵職員做得好，批評2名乘客離譜「博大霧」，「可以補票嗎？當然可以，補一千，謝謝」、「扮傻唔得喇」、「坐頭等就畀頭等錢啦」、「上車時雞乸咁大隻字寫住頭等㗎啦」、「扮無辜都冇用」、「工作需要地鐵員工頗有耐心，讚！」、「應該日日查」。

不過亦有網民認為是「無心之失」，不宜苛責，「其實遊客真係容易中招，因為真係唔明顯，拍卡機喺後面條柱，根本應該每個門整度閘，拍卡過閘」、「好多人第一次唔知道，地鐵應該加強多些指示或排隊地方加強宣傳」。更有網民認為應取消頭等車廂，以免有人誤坐被罰款，「其實頭等就廢除咗佢啦」。

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，東鐵頭等車廂「逃票」須繳交附加費，費用為1,000元。（資料圖片）

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。

（Threads@mnmmnn）