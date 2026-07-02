硫磺皂是「萬能皂」還是「傷膚利器」 ？女子洗1個月患乾燥性濕疹

不知從何時起，網傳硫磺皂能解決蟎蟲、痘痘、脂溢性皮炎等多種肌膚問題，相關產品更被網民推崇為「萬能皂」，但它真有那麼神奇嗎？網民湯小姐在網上發帖抱怨用硫磺皂洗澡1個月，結果患乾燥性濕疹，令人不禁疑惑這究竟是「萬能皂」還是「傷膚利器」？皮膚科醫生表示，硫磺皂具有抑菌去油功效，但並非人人適用，要科學地使用才能發揮作用，否則可能傷害肌膚。



網傳硫磺皂能解決蟎蟲、痘痘、脂溢性皮炎等多種肌膚問題，被網民推崇為「萬能皂」，但亦有人埋怨洗出乾燥性濕疹。（AI生成圖片）

用硫磺皂洗澡竟洗出乾燥性濕疹

據《揚子晚報》報道，網民湯小姐發帖抱怨，稱「仿效用硫磺皂洗澡1個月，竟洗出了乾燥性濕疹」。這篇帖子令不少網民表示有共鳴，而近年來硫磺皂頻繁出現在大眾視野，更被貼上了「控油祛痘」、「皮膚病一洗就好」、「100%除蟎」等標籤，被不少人奉為「萬能神皂」，有的人甚至拿這塊神皂洗頭洗澡，兌水拖地！

像湯小姐這樣的「受害者」不在少數，很多人滿懷期待的堅持使用，結果痘痘和蟎蟲問題都沒得到改善，反而皮膚出現了乾癢、脫屑、泛紅，甚至出現皮炎和乾燥性濕疹。

網友湯小姐發帖抱怨，仿效用硫磺皂洗澡1個月，竟洗出了乾燥性濕疹。（AI生成圖片）

皮膚科醫生：硫磺皂具有抑菌去油功效

江蘇省人民醫院逸夫醫院皮膚科副主任醫生吳凡對此做出解釋，硫磺皂最大的特點就是「抑菌殺菌」、「強力去油」，對蟎蟲、疥蟲、真菌以及部分細菌都有抑制作用，它對油性皮膚或因油脂分泌過多引起的痤瘡、毛囊炎都能起到一定的改善作用；臨床上，通常會建議特定患者使用硫磺皂輔助治療。吳凡醫生稱科學地使用硫磺皂才能發揮它的作用，否則反而可能傷害皮膚。

硫磺皂並非人人都適用

吳凡醫生提醒硫磺皂並非人人都適用，更不能長期使用！因為硫磺皂本身偏鹼性，而我們的皮膚是呈酸性的，長時間使用會破壞皮膚的酸鹼平衡與皮膚屏障，出現皮膚乾燥、緊繃，甚至誘發皮膚敏感或乾燥性濕疹。對於硫磺皂，吳凡醫生作出以下建議：

皮膚科吳凡醫生提醒，油性肌膚，每周使用硫磺皂2至3次即可，乾性肌膚觀察使用。（AI生成圖片）

油性肌膚：每周使用2至3次即可，每次使用後立即使用溫和保濕乳霜，症狀好轉需停止使用硫磺皂，避免過度清潔傷到皮膚天然保護屏障。

乾性肌膚和敏感肌膚：使用硫磺皂可能會加重皮膚問題，建議先在耳後或者手臂內側小範圍塗抹，觀察24小時，如出現不適需立即停用。

此外，購買硫磺皂需要多留意，市面上購買的硫磺皂硫磺濃度通常在0.5%至5%之間，濃度過高的話，就算不是敏感體質也可能引發皮膚問題。

（綜合）

其他報道：腫瘤當痘痘擠了8年！潰爛滲液需手術割除 教分辨暗瘡VS良性腫瘤

一顆痘痘長在面上長達8年，真的只是瘖瘡？內地東莞1名男子右下唇長了個腫塊，他一直以為是普通暗瘡，持續摳擠了長達8年，最終拖成大腫瘤，直至潰爛滲液才肯去求醫，醫生更曾懷疑是惡性腫瘤。萬幸的是，經手術割除後，病理報告顯示該腫瘤屬良性。



皮膚科整型科醫生提醒市民，如果身上出現長期不愈合甚至潰爛的腫物，千萬不能亂摳亂擠，應當及時就醫。



男子右下唇長了個腫塊，他還以為是暗瘡，持續扣擠長達8年，最終拖成大腫瘤。（圖上圖片）

以為是暗瘡拖了8年成大腫瘤

據《東莞日報》報道，居於東莞的57歲男子劉先生，右下唇長了個軟軟的腫塊，平時不痛不癢，什麼感覺都沒有，他時不時還用手去摳去擠，一拖就是8年。這段時間裏，腫塊越變越大，開始潰爛滲液及發出異味，但劉先生依舊認為沒必要求醫，其後在親戚的勸說下，他才去到廣東省第二人民醫院東莞醫院檢查。

通過手術擴大切除病灶，切掉將近三分一下唇組織並用皮瓣進行精細修復。（網上圖片）

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