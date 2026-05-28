衣服穿3年、主播借衫直播穿完即退　商家「連坐法」拉黑全街自保

網購卻無法收貨，竟然是整條街都被商家封殺了！5月6日，內地社交平台有網民發帖抱怨，發現自己在某電商平台購物時，因收貨地址所在的街道被商家列入「黑名單」而無法下單，詢問客服得知該街道因大量惡意索償和惡意退貨等行為，包括有直播住戶「借衫直播」後以貨品質量有問題為由退回，甚至還有買家「穿了3年還要退款」，令商家不得不拉黑自保。



對此，網民表示自己第一次遇到這種情況，想不到該街道的口碑居然這麼差！



近日內地社交平台有網民發帖吐槽，發現自己在某電商平台購物時，因收貨地址所在的街道被商家列入「黑名單」而無法下單。（網上影片截圖）

「穿了3年還要退」 商家表示122個包裹退款94個

據陸媒《揚子晚報》報道，事件源於一位網民發帖，稱自己網購時商品介面顯示地址無法收貨，詢問客服為何無法發貨時，對方表示該街道因為「白嫖」（惡意索償）的人很多，已被店舖「拉黑」。

評論區隨即引發熱議，不少服裝商家現身說法，其中一名店主訴苦稱，曾向該街發出122個包裹，結果竟有94個申請「僅退款」，更有57件衣服是穿了3年後才退回，令他深感無奈。

有店主，曾向該街發出122個包裹，結果竟有94個申請「僅退款」，更有穿了3年還要退。（AI生成圖片）

直播主變相免費借衫 退貨衣服留香水味血漬

為何商家會集體封殺該街道？經營女裝電商的小王（化名）透露，該街道的買家服裝退貨率極高，且部份退貨商品都有明顯穿着痕迹，因為住戶多從事直播行業，她曾發現有直播主穿着其品牌的衣服進行團體直播，隨後卻以「品質有問題、顯腿短」為由申請7天無條件退貨。

小王氣憤表示，退回來的衣服往往留有濃烈的香水味、粉底液，甚至有血漬，根本無法二次銷售，「商家的貨變成了他們的免費直播服裝，還要我們負責清洗。」

商家表示，該街道的買家服裝退貨率極高，且部份退貨商品都有明顯穿着痕迹。（網上影片截圖）

在「僅退款」政策下，商家申訴難度大、成本高，最終迫使商家採取「連坐法」，直接封鎖整條街道的收貨地址以規避風險。（網上影片截圖）

平台政策偏袒消費者 商家「連坐法」自保

雖然電商平台設有《服飾類商品爭議處理規範》，說明因穿着、洗滌導致商品損壞的不支持退換，但在實際操作中，平台往往為了流量而偏袒買家，在「僅退款」政策下，商家申訴難度大、成本高，最終迫使商家採取「連坐法」，直接封鎖整條街道的收貨地址以避免風險。

然而，此舉亦引發法律與道德爭議，專業人士指出，商家的「拉黑拒售」，是在平台規則失靈、維權成本過高情況下的自救行為，雖有合理性，但仍需在法律框架內規範，避免觸碰「歧視性拒售」的紅線。