冷氣機換季別只關機！必看4招清潔收納技巧　多做一步有效去噏味

進入十月，暑氣漸消，早晚的涼意終於讓我們告別了對冷氣機的依賴。不過在你按下關機鍵、準備與這位「夏日戰友」暫別之前，是否想過——直接斷電就夠了嗎？其實正確的換季保養，不僅能讓冷氣機來年更高效、更安靜地工作，還能有效延長它的使用壽命，並為你省下不少清潔與維修的開支。



今天，我們就來系統梳理一下冷氣機「換季保養」的幾個關鍵步驟，幫你科學收納，安心過秋。

冷氣機換季指南，清潔收納一步到位（小紅書@Monica；01製圖）

1. 徹底斷電 不只是為了省電

很多人因冷氣機插座位置較高，便習慣性保持插頭常插。然而，即便處於待機狀態，冷氣機仍會持續消耗少量電力，日積月累也是一筆隱形開銷。

更重要的是，長期通電會令內部電路板及元器件持續處於「低壓待命」狀態，容易因電壓波動、雷雨天氣等外部因素加速老化，甚至引發故障。因此，收納前務必拔掉電源插頭，做到「徹底斷電」。

2. 深度清潔 杜絕細菌潛伏

不少人認為「反正明年入夏還要洗，今年就不弄了」，其實這是誤區。經過一整個夏天的運轉，冷氣機內部已積累了大量灰塵、濕氣，極易滋生黴菌與細菌，例如「軍團菌」就常見於未經清潔的潮濕系統，對室內空氣質量構成威脅。因此，收納前做一次徹底清潔至關重要。

（1）打開面板 取出濾網

斷電後，輕按或向上推開空調面板，即可看到積滿灰塵的濾網。將其輕輕抽出，用清水沖洗（若油污較重可用中性清潔劑輔助），置於陰涼處徹底晾乾。切記勿暴曬或烘乾，以免濾網變形。

（2）清潔散熱片（冷凝器）

散熱片是冷氣機的「肺」，也是清潔中最容易被忽略的核心部件。推薦使用市售的「冷氣機專用清潔劑」。將其均勻噴灑於散熱片表面，靜置約15分鐘，讓泡沫充分溶解污垢與黴斑。

（3）開機排污 吹乾內部

待濾網裝回、面板關閉後，重新接通電源。設定為 製冷模式、最低温度（16℃）、最大風量，運行約20-30分鐘。此時冷凝水會隨排水管將污垢一併帶出，完成內部沖洗。最後切換為「送風」模式，繼續運行1小時，確保內部濕氣完全散發，避免發黴。

3. 加裝防塵罩 為來年減負

別笑爸媽愛給家電「穿衣服」，在冷氣機閒置期使用專用防塵罩，是阻隔灰塵最簡單有效的方法。選擇透氣性好、貼合機型尺寸的罩子，能大幅減少內部積灰，為明年使用節省大量清潔時間。

4. 遙控器電池別忘記取出

收納時，很多人會忽略小小的遙控器。尤其在潮濕的南方，電池長時間留在遙控器內容易漏液或腐蝕電極，導致來年無法開機。建議取出電池單獨存放，並將遙控器放入防潮袋或密封盒中。

總結

善待冷氣機，就是善待下一個夏天的自己一台保養得當的冷氣機，不僅是電費的「節能高手」，更是室內空氣的「健康守門人」。花一點點時間做好換季收納，既是對家電的尊重，也是為明年清涼一夏所做的長遠投資。

畢竟在酷熱難耐的時候，能瞬間喚醒一台乾淨、高效、安靜的冷氣機，才是真正的「續命神器」。

