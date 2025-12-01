Cosplay美少女拍「與大叔的擦邊同居生活」爆紅　超曖昧卻非情侶

日本媒體採訪了一位自稱「過於性感的主播」的女孩——網名「ちゅきめろでぃ愛的旋律」（簡稱 C）。她的同居生活讓不少二次元宅男一邊喊着「好羨慕」，一邊又覺得哪哪都怪。



因為，她住在一起的人，不是男朋友，更不是丈夫，而是一位年近50歲的大叔。兩人對外統一口徑：不是情侶，是「博主和經理人」的關係。好吧，這設定放到B站或者YouTube，妥妥能拍成一部「奇葩組合」紀錄片。

C（Instagram@chukimeroday）

C的頻道定位非常明確：走擦邊路線。什麼女僕裝、制服誘惑、同居小劇場——這套操作對日本宅男來說簡直是「直擊靈魂」。比如她會拍一些橋段：穿着女僕裝，等大叔「下班回家」；主動幫忙準備洗澡水、端飯菜；偶爾撒嬌扮可愛，營造一種「家裏等你」的氛圍。

這類視頻的效果不用說，播放量蹭蹭漲，評論區全是：

「太治癒了！」

「簡直天堂生活！」

「大叔也太爽了吧！」



但是細看視頻細節，男主角身份撲面而來：不是年輕小鮮肉，而是比她大20多歲的一個中年男人。

這位大叔叫Maneta，今年49歲

按照兩人的說法，C從疫情時期開始嘗試做主播，起初沒什麼人氣，還和母親吵得很兇。母親甚至狠話放下：

你這樣的女兒，我不認了。

C一度陷入自暴自棄，甚至萌生過輕生念頭。

而Maneta，當時只是個普通粉絲。因為有過類似工作經驗，他開始私信C，幫她出主意，漸漸地成了朋友。第一次見面時，他從東京跑到名古屋，為了省事直接在她家裏借住一晚。這波「大膽面基」居然沒翻車，反而讓C覺得：「這大叔還挺靠譜。」於是兩人乾脆結成搭檔。

後來，為了能更高效地拍片，兩人決定一起住。大叔甚至辭掉原本的工作，和七十多歲的父母鬧翻，只為全職給C當經理人。你說這算不算另類的「追夢」？雖然兩人解釋說只是工作夥伴，但C的頻道內容，基本都離不開「擦邊」和「同居」兩個關鍵詞。觀眾們就很難不浮想聯翩。

畢竟，一個20多歲的美女主播，天天拍一些曖昧感滿滿的視頻；身邊指導拍攝的，卻是個50歲的大叔——這設定怎麼看都怪。哪怕他們強調：公共區域保持整潔；兩個浴室完全分開；Maneta負責做飯、打掃、洗衣，簡直像照顧女兒一樣。

在採訪裏，兩人表示日常生活的關鍵詞是「效率」。有了靈感就馬上開機拍攝，溝通也很簡單，喊一嗓子就行。他們還說，進入工作狀態後，「年齡和性別差距都會模糊」，彼此更像同事或上下級。聽起來合理，但觀眾就是覺得：你們這關係，既不像同事，也不像單純的經理人組合，更像是打着事業旗號的「奇妙同居」。

這件事在日本網絡上熱議，評論區也是百味雜陳：

謹慎派：「這種關係只適合極少數人，普通人真別學。稍微越界，信任就全崩了。」

偏見派：「看到這種報道太多了，總覺得他們跟一般人的感受有偏差。大多出身家庭環境就有問題，果然有點不正常。」

佛系派：「只要沒人受到傷害就好，特殊點而已。但要是有變化，這種狀態根本維持不了。」

調侃派：「正因為是美女+大叔的奇葩組合，才有熱度啊。別說宅男了，很多同齡大叔都在代入自己，幻想得不亦樂乎。」



不得不說，網友點評比新聞本身還精彩。

更刺激的是，兩人還拍了個「輸一局遊戲就脱一件衣服」的視頻。為了避免爭議，大叔全程「不看」，還特意在視頻裏打了註釋。這波操作真是讓人摸不着頭腦：是敬業到無下限的「工作創意」？還是思想真的很「清奇」？不管怎樣，結果就是——頻道更火了。兩人確實靠這種組合賺到了關注和人氣。

在訊息爆炸的今天，誰還會拒絕這種奇葩組合帶來的「流量密碼」呢？宅男們羨慕，大叔們代入，C和Maneta就這麼穩穩拿捏住了眼球。至於到底是「真經理人關係」還是「擦邊同居秀」？恐怕只有他們自己知道。

