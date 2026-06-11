久坐族｜沒時間運動？營養師教「1簡單動作」：餐後血糖最高降52%

吃完飯不想運動，又擔心血糖波動嗎？營養師Angela近日在Facebook分享一項有趣研究指出，只要坐著重複一個簡單動作，就有機會幫助降低餐後血糖。她表示，這個動作特別適合久坐族群，即使是在辦公室打字、滑手機或追劇時也能進行，因此讓她看完研究後，工作時都會忍不住抬幾下腳跟。



Angela引用研究內容表示，美國研究曾讓受試者持續進行一種名為「比目魚肌伏地挺身（Soleus Push-up）」的動作，結果發現對餐後血糖與胰島素調控都有幫助。研究數據顯示，餐後血糖可降低39%至52%，胰島素分泌則減少41%至60%，同時對血脂肪中的極低密度脂蛋白（VLDL）也有改善效果。

一個適合久坐族的簡單動作 輕鬆降低餐後血糖：

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這項動作主要是透過刺激小腿後側的比目魚肌運作。比目魚肌與其他肌肉不同，較少依賴肝醣作為能量來源，而是直接利用血液中的葡萄糖與脂肪酸，因此當肌肉持續收縮時，有助於消耗血糖與脂肪酸。只要反覆進行腳跟抬起、放下的動作，就能讓這塊肌肉持續參與代謝。

至於動作方式，Angela說明，進行時膝蓋維持約90度彎曲，腳尖不離地，再將腳後跟盡量抬高至感受到小腿緊繃後放下，接著重複進行。她也提醒，研究提到動作幅度比速度更重要。雖然能夠規律運動當然更理想，但若平時久坐、沒有時間運動，餐後多動動腳跟也是一個簡單又不用花錢的方法。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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