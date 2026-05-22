減肥｜久坐族必練椅子深蹲：燃燒下半身脂肪　提升代謝延緩肌少症

想開始運動卻又怕動作做錯、膝蓋受傷？其實不一定要從高強度訓練開始。「椅子深蹲」就是一個對新手非常友善的入門動作，不只能幫助建立正確發力模式，也能安全啟動下半身肌群。無論是久坐族、運動新手，或是體能較弱的人，都能用這個簡單動作，慢慢找回肌力與穩定度。



什麼是椅子深蹲？

椅子深蹲又稱「椅子輔助深蹲」或「坐椅子深蹲」，顧名思義就是利用椅子作為輔助工具，幫助降低深蹲難度。動作核心很簡單：「坐下再站起來」，但關鍵在於透過椅子作為安全參考點，避免蹲太深或姿勢跑掉。

同時，這個動作也能幫助身體重新學習正確發力方式：用臀部與大腿帶動，而不是只靠膝蓋往前推，對於建立正確運動習慣非常重要。

依照程度不同，可以這樣調整：

•初學者：臀部輕碰椅子後立刻起身

•進階者：只「點到即止」，甚至不碰椅子，增加肌肉控制力



椅子深蹲怎麼做？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4步學會椅子深蹲（01製圖）

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Step 1｜站姿準備

雙腳與肩同寬或略寬，腳尖微微朝外，背部挺直、肩膀放鬆，眼睛自然看前方。

Step 2｜往後坐

吸氣，想像「屁股往後找椅子」，像真的要坐下一樣，下蹲時注意膝蓋不要過度超過腳尖，重心放在腳掌，感受大腿與臀部發力。

Step 3｜輕碰椅子

臀部輕輕碰到椅子邊緣，可以停留約3～4秒，或點到就起。過程中維持背部挺直，避免駝背或拱腰。

Step 4｜站起回正

吐氣，用臀部與大腿的力量將身體推回站姿，想像「用屁股把身體帶上來」，避免用膝蓋硬頂或借力彈起。

建議訓練方式

•每組10～15下

•進行2～3組

•組間休息30～60秒



剛開始若平衡感不足，可以扶牆或椅背輔助，讓動作更穩定。

椅子深蹲的3大好處

1. 緊實臀腿線條

能有效刺激大腿前側、臀大肌與腿後側，幫助打造更有感的臀型與腿部線條。

2. 強化核心與穩定度

在維持挺胸、收腹的過程中，同時訓練核心肌群與身體控制能力，讓動作更穩、更省力。

3. 對膝蓋與下背更友善

透過椅子輔助，可避免過度前傾或下蹲過深，降低膝蓋與下背壓力，特別適合新手或關節較敏感的人。

椅子深蹲可以幫助瘦身嗎？

單做椅子深蹲，不會讓脂肪「快速消失」，但它絕對是減脂期很值得加入的訓練動作。

原因在於：

•深蹲屬於大肌群運動，能提升熱量消耗

•長期訓練有助增加肌肉量、提升基礎代謝



如果再搭配飲食控制與有氧運動（如快走、慢跑），整體減脂效果會更明顯。實際案例中，也有人透過椅子深蹲搭配橋式等訓練，在兩個月內減重超過5公斤、體脂同步下降。

適合族群＆注意事項

適合這些人

•健身新手、想學正確深蹲姿勢的人

•久坐上班族、下半身鬆垮或臀部無力者

•體能較弱、銀髮族，想安全訓練肌力與預防肌少症



建議先評估或諮詢專業

•嚴重膝蓋疼痛、髖關節或下背問題者

•心血管疾病或高血壓控制不穩定者



初期建議從低次數、輕強度開始，並以「不痛、不勉強」為原則，讓身體逐步適應。

如果你正在找一個「門檻低、效果穩」的居家運動，椅子深蹲會是很好的起點，每天花幾分鐘練習，不只體態會慢慢改變，連走路、爬樓梯都會更輕鬆有感！

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