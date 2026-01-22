久坐注意｜14歲男孩做功課近5小時　起身突暈倒　頭擦桌面再墮地

1月17日，湖南常德一名14歲男生在長時間學習後，起身伸懶腰時突然暈倒。他先是跌坐在沙發上，頭部磕碰到桌面，隨後身體失控栽倒在地。



孩子母親鄭女士向記者介紹，事發時候是上午10點多，孩子從凌晨五六點就開始寫作業，久坐了四五個小時。看到孩子突然暈倒，自己一時也沒反應過來，以為是在跟她開玩笑。幸運的是，孩子身體無其他異常表現，暈倒時也沒受傷。

久坐起身伸懶腰秒倒地 媽媽一時沒反應過來：

久坐會帶來許多「小毛病」

長時間的靜坐不動，加上可能的疲勞、缺水或低血糖，容易導致一過性腦供血不足，進而引發頭暈、眼黑甚至暈厥，2小時就會形成下肢血栓。

肩頸疼痛：長期低頭或彎腰工作，容易導致頸部、肩部和背部的肌肉疲勞，產生疼痛或不適。

腰椎問題：久坐不動會對腰椎造成過大壓力，導致腰痛甚至椎間盤突出。

眼睛疲勞：長時間盯着電腦屏幕，眼睛容易感到乾澀、刺痛、視力模糊等不適。

血液循環不暢：久坐會導致血液循環不暢，容易出現手腳麻木、浮腫等問題，嚴重時甚至增加血栓的風險。



除此之外，久坐還會引起尿路感染、便秘、痔瘡，肥胖等。

