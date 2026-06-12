最慘六合彩頭獎？今期攪珠6注中頭獎僅133萬　網民嘲唔夠錢買居屋

花光一輩子運氣買中六合彩頭獎，結果要6個人瓜分，獎金還不足夠買樓？6月11日的六合彩攪珠結果為3、6、9、10、28、29，特別號碼為27，結果引起網民關注，事關頭獎多達6注中，頭獎的每注獎金「僅」有約133萬，網民笑言「唔夠畀首期」、「用盡一世人運氣中頭獎要同5個人分」，有留言指，中頭獎的幸運兒即使用獎金來買居屋都不夠錢，翻查居屋2025推售的新單位，其中售價最便宜的東涌裕豐苑，最平單位也要約150萬。



頭獎每注得133萬 網民：用咗一生一次嘅機會

新一期六合彩攪珠結果引起網民關注，「當你對完number，中頭獎！可以辭職/歎世界/full pay買樓之際」，結果頭獎有6注中，每注可得獎金1,333,330元。隨即有網民替幸運兒「呻慘」，「頭獎百幾萬，買層樓都買唔到，去旅行周圍玩下就差唔多」、「中咗真係唔知喊好定笑好，樓又買唔到，休又退唔到」、「可能用咗一生人一次中頭獎嘅機會」。

六合彩6月11日攪珠結果。（馬會六合彩攪珠直播）

六合彩6月11日攪珠結果及派彩。(馬會網頁截圖)

網民：買咗居屋都唔夠裝修

有網民提及今次的攪珠結果是「生日組合」，全部號碼在1至31之內，故「特（別）多人中」，細心一看之下，「二獎三萬八，比平時三獎仲少」，留言指頭獎獎金如要用於置業，只有「北上買得到單位」，感嘆即使是買居屋都不敢錢，「130萬，買咗居屋都唔夠裝修加家電」。

六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票。（葉志明攝）

▼5月2日 六合彩50周年金多寶2.28億▼



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居屋2025東涌裕豐苑最平單位約150萬

翻查房委會早前公布的「居屋2025」資料，今期新居屋合共推出影輝苑、啟陽苑、匯熙苑、裕豐苑、朗風苑等5個屋苑，入場費最低7.5萬，但如以「Full Pay買樓」為目標，當中最平的東涌裕豐苑，最細單位的售價為約150萬元，應該真如網民所言不夠錢買居屋。

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。(政府新聞處圖片)

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東涌裕豐苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於東涌新填海區匯東街，初期料向海單位享全海景。（政府新聞處文件截圖）

網民籲知足：有啲人買咗一世都係收返一千幾百

雖有網民異想天開地認為「頭獎應該要保底八百萬先啱」，但不少網民認為要知足，「有啲人買咗一世六合彩最多都係收返一千幾百」、「你俾我中呀，多小又怎樣」、「乜政府規定咗中咗頭獎一定畀到首期咩？」。

重提「最慘」六合彩 頭獎每注分18萬元

更有人重提「最慘」的六合彩頭獎其實是2001年10月30日的「01／094」期，總投注額逾3,400萬，雖難以直接比較，當時攪珠結果是12、18、22、28、32、38，特別號碼為29，頭獎合共28注中，每注分得的獎金「僅僅」183,950元，連20萬元都沒有。

六合彩｜攪出最多次號碼

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

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六合彩中獎獎金算法 中獎 中獎號碼 獎金 頭獎中6個字 6個「攪出號碼」 因應中頭獎注數有所不同 二獎中5.5個字 5個「攪出號碼」+「特別號碼」 因應中二獎注數有所不同 三獎中5個字 5個「攪出號碼」 因應中三獎注數有所不同 四獎中4.5個字 4個「攪出號碼」+「特別號碼」 $9,600 五獎中4個字 4個「攪出號碼」 $640 六獎中3.5個字 3個「攪出號碼」+「特別號碼」 $320 七獎中3個字 3個「攪出號碼」 $40

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相關報道：近半港青不渴望買樓 主因樓價高難負擔 盼設首置首期免息貸款

【青年買樓置業】公屋聯會聯同新青年論壇發布本港青年置業期望調查報告，顯示近半香港18至40歲青年均傾向「不渴望置業」，當中46.4%表示因「樓價太高負擔唔到」。另有逾四分之一受訪青年直言「根本儲唔到首期」。



香港青年置業期望2026：48%香港青年不渴望買樓置業

調查於2026年3至4月以電話形式進行，成功訪問1,073名18 歲或以上香港市民，包括321人名18至40歲青年（註：本文集中討論青年群組回應）。結果顯示，以10分為滿分，本港青年置業渴望程度平均為5.06分，分數適中。具體比較受訪者取態，表示傾向「不渴望置業」（1至3分）的比率達48%，高於表示傾向「渴望置業」（5至7分）的31.8%。

香港青年置業期望2026：不渴望買樓主因樓價太高難以負擔

調查進一步向表示不渴望置業的受訪青年了解其卻步原因，多達46.4%表示因為「樓價太高負擔唔到」，其次為「唔想承擔長期供樓壓力」（21.3%）及「同家人同住無迫切需要」（19.9%）。

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近半港青不渴望買樓 主因樓價高難負擔 盼設首置首期免息貸款

相關報道：樓市回顧2025│樓價反彈10大藍籌屋苑8升2跌 港島豪宅盤仍跌逾10%

經過數年跌市，樓市今年終於觸底反彈，差估署私人住宅售價指數由4月起止跌回升，暫已重返2024年中水平，惟仍較跌市前2021年高位下跌約26%。十大藍籌屋苑之中，今年有8個屋苑呎價回升，更有一個位於九龍的大型屋苑反彈逾一成，但仍有兩個屋苑成交價繼續下跌。以下回全港各個大型屋苑2025年樓價走勢，哪個升得最多，哪個仍是跌跌不休？



2025年樓價走勢：差估署指數

受惠於一系列利好政策，包括放寬百元印花稅門檻等刺激樓市政策，以及美聯儲重啟減息等利好消息，本港樓價由4月起止跌回升，差估署最新公布的10月私人住宅售價指數報294.3點，今年首十個月樓價指數升1.76%，按年上升1.13%。然而，現時樓價實際上只是重返2024年中水平，仍然較跌市前的2021年高位（398.1點）下跌約26%。

2025年樓價走勢：大型屋苑表現

中原城市領先指數（CCL）截至12月14日的一周報145.01點，按周升1.09%，年內暫時累計上升5.35%，重回2024年5月中水平。中原分析，樓市近期升勢主要受惠於兩次減息後，樓價升幅加快，加上市場憧憬12月減息，買家積極入市，二手交投增加。分區比較，由年初至今（統計截至12月14日，下同），本港各區大型屋苑成交呎價均見上升，其中九龍區升7.72%最多，其次是新界東升6.78%，港島升4.41%，新界西升4.04%。

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樓市回顧2025│樓價反彈10大藍籌屋苑8升2跌 港島豪宅盤仍跌逾10%