樓市回顧2025│樓價反彈10大藍籌屋苑8升2跌　港島豪宅盤仍跌逾10%

經過數年跌市，樓市今年終於觸底反彈，差估署私人住宅售價指數由4月起止跌回升，暫已重返2024年中水平，惟仍較跌市前2021年高位下跌約26%。十大藍籌屋苑之中，今年有8個屋苑呎價回升，更有一個位於九龍的大型屋苑反彈逾一成，但仍有兩個屋苑成交價繼續下跌。以下回全港各個大型屋苑2025年樓價走勢，哪個升得最多，哪個仍是跌跌不休？



2025年樓價走勢：差估署指數

受惠於一系列利好政策，包括放寬百元印花稅門檻等刺激樓市政策，以及美聯儲重啟減息等利好消息，本港樓價由4月起止跌回升，差估署最新公布的10月私人住宅售價指數報294.3點，今年首十個月樓價指數升1.76%，按年上升1.13%。然而，現時樓價實際上只是重返2024年中水平，仍然較跌市前的2021年高位（398.1點）下跌約26%。

2025年樓價走勢：大型屋苑表現

中原城市領先指數（CCL）截至12月14日的一周報145.01點，按周升1.09%，年內暫時累計上升5.35%，重回2024年5月中水平。中原分析，樓市近期升勢主要受惠於兩次減息後，樓價升幅加快，加上市場憧憬12月減息，買家積極入市，二手交投增加。分區比較，由年初至今（統計截至12月14日，下同），本港各區大型屋苑成交呎價均見上升，其中九龍區升7.72%最多，其次是新界東升6.78%，港島升4.41%，新界西升4.04%。

2025年樓價走勢：10大藍籌屋苑表現

十大藍籌屋苑方面，今年有8個屋苑成交呎價回升，當中黃埔花園升幅最大，年內回升12.9%。其次是沙田第一城（升9%）、美孚新邨（升8.2%）。而跌價藍籌屋苑則包括映灣園及嘉湖山莊，屋苑成交呎價分別仍較年初跌約3%。

2025年樓價走勢：全港143個主要屋苑表現

在中原統計的143個主要屋苑中，仍有約三成、43個屋苑最新呎價較年初下跌，跌幅最大的為港島豪宅盤，如地利根德閣、雍景臺、陽明山莊、嘉富麗苑等均下跌超過一成。至於在100個呎價上升的屋苑中，有24個屋苑升幅達一成，當中港景峰升20.7%最多，其次是碧堤半島（升17.8%）、囍匯（15.5%）等。

展望2026年，中原預料，受到美元貶值、減息、租金上升、經濟復甦等利好因素，2026年本港樓市全年或升15%。仲量聯行分析指，觀察樓市已於今年底「軟著陸」，並橫行一段時間，因此預期明年中小型住宅價格將上升約5%，豪宅價格維持平穩，租金料可上升0%至5%。