$2.28億六合彩│買「全餐」穩賺$6000萬？　網民列2原因警告：穩蝕

【六合彩／獎金／複式／金多寶／全餐】5月2日攪珠的六合彩50周年金多寶，如果1注獨中，頭獎獎金高達2.28億元。不少人躍躍欲試「橫財夢」，有網民就在網上討論區發文指發現「買六合彩有bug」，事關今期六合彩頭獎獎金比以逾億元買「全餐（以複式買齊49個號碼）」所需要的金額還要多，開心直指「穩賺0.6億free money」。



帖文引來網民熱議，「咁你都發現到，注定你要發達」，但有大批網民列出2個原因，勸喻樓主三思勿衝動，形容是「穩蝕」，「首先你要有1億本金，然後無人同你分」。



5月2日攪珠的六合彩50周年金多寶，如果1注獨中，頭獎獎金高達2.28億元。（馬會網頁）

買齊49個號碼「六合彩全餐」要多少錢？

六合彩每注只可選擇6個號碼，以「複式」投注多於6個號碼能組成的所有組合，買齊49個號碼所有組合「全餐」將涉及1,398萬注，以每注10元計涉款1.39億元。

買齊49個號碼所有組合「全餐」，以每注10元計涉款1.39億元。（資料圖片）

六合彩50周年金多寶頭獎獎金2.28億元 網民指有bug：穩賺6000萬元

六合彩「全餐」逾億元金額由於一般比六合彩頭獎獎金更高，故「性價比」不高，然而5月2日攪珠的六合彩50周年金多寶，如果1注獨中，頭獎獎金高達2.28億元，意味即使花1.39億元買「全餐」，如果成功1注獨中，未計二、三獎等派彩，已可「賺」8,900萬元。

有網民就在連登討論區以「買六合彩有bug」為題發文，「開心share」這個「大發現」，「六合彩金多寶有2億，但買晒全餐都只係1.39億，即係一注中就可以穩賺0.6億free money」。

網民分析不要買六合彩「全餐」原因。（資料圖片）

網民拆解2原因勸勿試：穩蝕

網民看過帖文議論紛紛，「咁你都發現到，注定你要發達」、「多謝，你好醒」、「仲有中幾多個二三四五安慰獎？」。

不過有更多網民認真分析，列多2原因包括「要有1億元本金」，以及「要1注獨中」，否則「穩蝕」，勸樓主三思，「首先你要有1億本金，然後無人同你分」、「有錢佬想體驗下中頭獎感覺又唔怕蝕咪會咁買」。

亦有網民笑言，「我已經all in咗，你再all in就穩蝕，你自己諗」、「X你all in唔早講，我都一早all in咗，而我哋2個已經穩蝕，其他人再入場就蝕到入肉，你哋自己諗」、「馬會穩賺」。

六合彩｜攪出最多次號碼

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