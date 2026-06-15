綠Van綠化種花曬陳皮！乘客拍照網上公審　網民撐司機：綠上加綠

都市綠化是近年趨勢，但連綠色小巴都可以再綠化？Facebook群組「青衣街坊吹水會」有人發帖表示，今年6月11日晚上7時許，乘搭88M專線綠色小巴時，發現男司在在車上種花和曬陳皮，於是拍照上載至社交平台，而發帖不足1分鐘，即聽到小巴對講機台傳話，稱已發現有關帖文，樓主形容「傳播速度真係好恐怖」。



傳播速度真係好恐怖！ 樓主

網民嘲諷：聯合國嗰邊有咩回應？

從樓主上載的照片可見，綠色小巴的司機座位旁邊空間，擺了數盆植物，而車頭左邊擋風玻璃下則放了一籃陳皮，該位置沒有阻擋司機視野。帖文引來許多網民留言，有人支持司機舉動，直指「有咩問題？」，又讚賞司機「善用空間」、「種花好過養曱甴」、「聯合國嗰邊有咩回應？」、「幾環保」、「綠上加綠」。

數盆植物放在司機座位旁邊空間，車頭左邊擋風玻璃下放了一籃陳皮，沒有阻擋司機視野。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

車內擺放物件阻擋司機視野 有機會觸犯不小心駕駛罪名

該輛綠色小巴車上的物品擺放得宜，沒有阻擋司機視野或行車，而香港法例規定，車內擺放物件如果阻擋司機視野，或引致潛在危險，有機會干犯本港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」罪名，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬犯罪，可被判罰款5,000元及監禁6個月。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

其他報道：批小巴司機呼喝年長母親 抱仔港媽爆粗狂鬧 網民斥：潑婦罵街

無論誰對誰錯，遇事都應好好控制情緒。近日網上流傳1段影片，有抱着年幼兒子的港媽大鬧小巴車廂，她批評司機呼喝催促其年長母親快點坐下，更在未坐定時就開車離開，於是站在車門樓梯位置「爆粗」大罵司機，不過司機否認有呼喝催促，只是叫婆婆先坐下。



不少網民批評港媽「爆粗」大鬧，向幼子做出錯誤身教，「潑婦罵街」、「抱住小朋友都咁大聲，仲粗口爛舌，嚇死個仔呀！」、「小朋友嘅耳膜最無辜」、「個細路一啲反應都冇，證明久經訓練」。



近日網上流傳1段影片，有抱着年幼兒子的港媽大鬧小巴車廂，批評司機呼喝催促其年長母親快點坐下，更在未坐定時就開車離開，於是站在車門樓梯位置爆粗大罵司機。（Threads@ocean._.3）

港媽抱着幼子、站在車門樓梯位置大罵司機，「一把年紀阿婆，我叫佢慢慢行得唔得啊？」，司機反指「我叫人坐低得唔X得啊？」。（Threads@ocean._.3）

港媽隨後拉起放在地上的BB車，右腳抬起問司機「我問你而家嘈夠未呀咁」，司機指出「你嘈住我咋」。（Threads@ocean._.3）

其他乘客於影片尾段以「唔好嘈」、「趕時間」勸交，而幼子全程十分安靜、未有哭喊。（Threads@ocean._.3）

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