小巴司機派利市給遊客！台女生來港看新年煙花感動呼：這趟很難忘

網民於帖文留言讚賞司機好人及女生幸運，「我們香港人説『利利是是』是送你好運，這位司機大哥人很好，你們兩位馬年都會行大運的！」、「通常係乘客畀司機，竟然掉返轉，幸運啊」，也有網民猜測女生「你應該好靚女」，笑言「香港是外貌協會最多成員的地方」。



該女生於Threads發文憶述事件指出，她年初二當晚欲前往維港岸邊觀賞農曆新年煙花匯演，「第一次在香港搭小巴，用很爛的廣東話跟司機說要去維港」，上車時八達通突然無法使用，司機好心幫忙兌換硬幣，讓她投幣繳付車資。

台女生搭小巴趕去看新年煙花

女生原以為司機會定時或等待更多乘客上車才發車，「沒想到他為了我1個人啟程」，當時發車時間為7時53分。前往路上，司機詢問「睇煙花呀？」，女生回答「係呀係呀！」。司機立即用開的士的速度趕車，「為了讓我趕上煙花」，女生坦言「我其實抱着沒看到也沒關係的心態，因為沒事，去附近晃晃也好」。

司機派利市 女生感動呼：這趟很難忘

女生表示，快接近維港時，司機說「（煙花）燒緊啦」，女生回答「冇緊要啦！」，心想「安全要緊」，下車前司機特地提醒前方已封路，在下車處觀看就好。女生正踏下台階時，司機突然叫住她給了1封紅包（利市），「以為是新年祝賀小紙條，過了一段時間才打開看，是錢！」。

女生指出，「在台灣的文化，要親近的人、家人才會派紅包，所以陸續拿到其他香港人的紅包，還是有點不習慣」。她感動說，「我的廣東話不好，司機為了我1個人趕車、給紅包，內心很感動，這1趟路很短，但很難忘」。

網民：香港人給利市是求開心和祝福

網民大呼感動之餘，亦讚賞司機，「怎麼讓我看到有點感動了，很慶幸能有1個老好香港人，給你帶來了一絲溫暖，歡迎來到香港」、「司機叔叔絕對是香港旅遊大使，抵讚！非常有好客之道。有時你對1個地方印象好與壞？就是從你遇到的第1個人開始」。

有網民表示，「香港新年給利市（紅包）有時會很causal（隨意），會給同事、屋苑保安、茶樓知客（服務生），一般金額都不多，心意而已，求開心、祝福。看！你就在開心中」、「乘客給司機正常，但這次是司機給乘客，相信乘客是小妹妹，司機叔叔希望給小朋友祝福」。

