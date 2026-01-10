大叔疑偷小巴司機手機　狂偷望鬼祟出手　1舉動被網民嘲：仲上鏡

年近歲晚要注意財物安全！近日網上交通群組流傳小巴「車CAM片」（行車紀錄儀片段），顯示1輛相信來往觀塘與旺角的小巴上，1名戴鴨嘴帽的大叔坐在司機身後疑「順手牽羊」偷取司機放在座位旁的手機。網民鬧爆該戴帽大叔，「呀叔電話都偷，真X街」，又關注他下手前還脫帽「反戴」，「反轉帽戴仲上鏡」，認為司機可以此片段報案。



網傳車CAM片拍到，1名戴帽大叔疑偷取司機的手機。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上傳1段疑「偷電話」的車CAM片。翻查網上資料，該小巴應為來往觀塘與旺角的紅色小巴（紅Van）。

大叔一度除帽「反轉戴」，網民揶揄「仲上鏡」。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

大叔一度除帽「反轉戴」，網民揶揄「仲上鏡」。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

車CAM直擊大叔疑偷小巴司機手機

影片所見，事發於1月7日下午5時21分，當時小巴上有5名乘客，其中1名戴黑色鴨嘴帽及黑色上衣的大叔坐在司機身後位置，抬頭看向司機座椅旁的空位，疑發現司機的手機。大叔轉頭看向後方乘客，順勢將鴨嘴帽「反戴」，一直看向司機身旁位置，不停「捽」自己的手機，又偷望司機。

大叔轉頭看向後方乘客後，即伸手緩慢地伸到司機身旁位置，此時司機突然看向倒後鏡，大叔即停止動作，整個人靜止下來。大叔偷瞧司機一眼，看到對方望向窗外，先縮手摸自己手機。

+ 14

得手後疑即場除手機殼

大叔再看向後方，確認沒有其他乘客為意，即伸手取走司機放在身旁的手機，他手垂低將手機置於座椅下方，收入掌心檢查，雙手並用疑正取下手機的手機殼，這時有名女乘客上車，影片就此作結。

大叔趁司機不注意，疑伸手取走置於司機位旁的手機。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

大叔趁司機不注意，疑伸手取走置於司機位旁的手機，雙方並用疑脫下手機殼。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

網民揶揄「反轉帽戴」：仲上鏡

網民質疑大叔偷了司機的手機，怒斥「正畜牲！難道阿叔用iPhone 17？」、「呀叔電話都偷，真X街」、「格局咁細為個電話作奸犯科」、「我上年執到一部iPhone另外執咗部唔記得咗咩機，交返去差館呀，你老X呢啲人啫﹐有時個電話就唔係咁值錢可能裏面啲嘢有用呀嘛」。網民又揶揄大叔「反轉帽戴仲上鏡」令樣子清晰可見，認為司機可以車cam片報案。