鴿子站小巴水撥搭「順風車」　司機：跟咗成朝　網民：代表好運！

鴿子這樣免費搭車？網上流傳影片，有隻鴿子一直站在小巴車頭水撥上搭「順風車」，小巴司機無奈道「佢跟咗我成朝㗎啦」。網民紛紛笑言，「慳水慳力」、「你係咪見人係雀就唔畀人上車呀」、「有無畀八達通」、「報警坐車唔畀錢」、「你係唔係食咗佢老婆（紅燒乳鴿）」，又說司機有好運，「自來雀代表好運，今晚記住買六合彩呀」。



有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，「揸小巴老友嘅分享」。7秒影片見到，當時小巴在馬路行駛中， 有隻鴿子一直站在小巴車頭水撥上，小巴司機無奈道「佢跟咗我成朝㗎啦，呢隻雀（鴿子）」。

鴿子搭順風車 小巴司機：跟咗成朝

有網民代入鴿子幽默笑言，「你個變態佬想點呀？你車我去邊呀？我無乜肉㗎。死，望嚟望去都唔認得點樣返去天，你好快啲車我返去啦喎，再咁落去嚇到我失禁，有排你抹呀」。

其他網民笑說，「你明唔明呀，坐車係舒服過自己飛，兩蚊都唔使就可以返屋企」、「飛入車廂裏面就搭霸王車，唯有喺車出面搭順風車」。也有網民表示「自來雀代表好運」，建議司機讓鴿子選六合彩號碼，「如果49個number出嚟畀佢揀」。