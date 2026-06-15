尖沙咀食店$98龍蝦海鮮飯貨不對辦！食客:像廚餘　補償方案被鬧爆

雖說宣傳圖片只供參考，但也相差太遠了吧！尖沙咀太興廣場妹姐潮鍋鮮近日宣傳98元1份的「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」引起爭議，事關宣傳影片中，「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」賣相相當豐富，龍蝦、青口鋪滿蒸籠，然而有食客光顧大呻「中伏」，真實樣貌及份量與宣傳影片有明顯落差，直呼「冇諗過現實爭咁遠……仲要收加一……救得一個得一個」。



網民看過「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」實物後大感震撼，批評「廚餘級數……」、「有冇得消委會投訴定海關，已經唔係圖片只供參考咁簡單」、「成段（宣傳）片都係擘大眼講大話唔眨眼」、「公關災難，等執」。



面對網民、食客眾怒，妹姐潮鍋鮮於社交平台發布道歉影片，解釋是有「少少誤會」，指會補償曾光顧的客人，只要憑收據同埋支付紀錄在限時內到店，可獲補償多1份單人份量車仔飯，聲言「錯就要認，打就要企定，我妹姐係唔會逃避」。然而網民及食客並「不收貨」，繼續指摘「邊個會keep單，你真係識玩」、「直接退返錢先叫誠意」、「好明顯是製造2次傷害」。



尖沙咀太興廣場妹姐潮鍋鮮近日宣傳98元1份的「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

事緣位於尖沙咀太興廣場的妹姐潮鍋鮮，近日在社交平台Facebook及Threads大肆宣傳其98元1份的「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」，留言「98蚊喺尖沙咀食龍蝦，邊有可能，但係我妹姐呢度，就有可能」。

尖沙咀妹姐潮鍋鮮宣傳98元「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」：食懵你啊！呢度就有可能喇

宣傳影片中，「妹姐」捧着一大盤「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」，份量相當豐富，龍蝦、青口等海鮮鋪滿蒸籠。「妹姐」並邊介紹邊說，「98蚊喺尖沙咀食龍蝦？食懵你啊！邊有可能啊！嗱，喺我妹姐呢度，就有可能喇。新出嘅龍蝦海鮮蒸籠車仔飯，98蚊」。影片又標榜「新鮮現場即蒸」、「配飯送嘢飲」。

尖沙咀太興廣場妹姐潮鍋鮮近日宣傳98元1份的「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

尖沙咀太興廣場妹姐潮鍋鮮近日宣傳98元1份的「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

尖沙咀太興廣場妹姐潮鍋鮮近日宣傳98元1份的「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

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實物大不同 食客呻中伏：冇諗過現實爭咁遠

不少食客看後躍躍欲試，卻大呻「中伏」。從食客上載相片見到，蒸籠內食材相當疏落，海鮮份量極少，只有1隻龍蝦、1條魚及1塊龍躉片，與宣傳影片中的海鮮鋪滿蒸籠景象相距甚遠。食客無奈表示，「都知冇咁大隻蛤乸隨街跳，但冇諗過現實爭咁遠……所謂龍躉片，如果唔係嗰度有蒜蓉，我應該都呢一世唔會搵到……仲要收加一……救得一個得一個……」。

看到實物，食客大呻「中伏」。（Threads@glutton.chujai_）

網民震驚質疑欺騙：廚餘級數 批違商品說明條例

事件引起網民熱議，批評妹姐潮鍋鮮宣傳片與實物賣相不符，或違反《商品說明條例》，「唔好當人onX喇，人哋中晒伏喇」、「嘩X，以為食淨，廚餘級數……」、「淨係睇條魚，隻眼充滿怨氣，佢可能真係好唔甘心」、「以為垃圾房執返嚟嘅」、「X你老X$98食到咁多海鮮咪呃X人啦，香港市價咁貴，有咁平真係偷笑」、「阿姐成段片都係擘大眼講大話唔眨眼」、「好彩有睇留言，本來想試一試，差啲食懵咗」、「公關災難，等執」、「有冇得消委會投訴定海關，已經唔係圖片只供參考咁簡單」。

妹姐潮鍋鮮發片致歉：有少少誤會

面對網民、食客圍攻，妹姐潮鍋鮮於社交平台發布影片道歉。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

面對網民、食客圍攻，妹姐潮鍋鮮於社交平台發布影片道歉，解釋是有「少少誤會」，「今次呢個98元海鮮定食有少少誤會，純粹我哋啲片無講清楚畀大家知，唔好意思。之前網上宣傳份量是雙人份量，之前無標明白，令大家誤會咗。呢次事件真係好好嘅教訓，之後嘅宣傳，我哋都會拍真實的單人份量，雙人份我哋都會標得清清楚楚。希望各位消費者一齊監督我妹姐，多謝各位鬧醒我，我妹姐即刻改」。

面對網民、食客圍攻，妹姐潮鍋鮮於社交平台發布影片道歉。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

面對網民、食客圍攻，妹姐潮鍋鮮於社交平台發布影片道歉。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

妹姐潮鍋鮮補償方案再惹爭議：製造2次傷害

妹姐潮鍋鮮又說會補償曾光顧的客人，所有於6月10日至6月13日曾消費「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」的人，憑收據同埋支付紀錄，於6月20日前來到妹姐潮鍋鮮，可獲1份單人份量「妹姐潮鍋鮮」，形容是其「承諾及誠意」，「錯就要認，打就要企定，我妹姐係唔會逃避」。

然而網民、食客對妹姐潮鍋鮮補償方案「不收貨」，「邊個會食呢啲嘢留單，支付紀錄？如果畀現金點有紀錄？你真係識玩」、「中1次伏嗰啲叫戇X，中2次伏嗰啲叫戇XX」、「個朵臭咗就係臭咗，事後補償已經無用，顧客對你餐廳已經無信心」、「邊個教你咁做marketing，炒咗佢啦」、「直接退返錢先叫誠意」、「好明顯是製造2次傷害」、「中過伏嘅人係唔會再上當」。

尖沙咀太興廣場妹姐潮鍋鮮近日宣傳98元1份的「龍蝦海鮮蒸籠車仔飯」。（妹姐潮鍋鮮影片截圖）

虛假商品說明違《商品說明條例》可罰款及監禁

根據香港法例第362章《商品說明條例》，禁止對提供的貨品作出虛假商品說明、以及虛假、具誤導性或不完整的資料及錯誤陳述。對提供的貨品作出虛假商品說明屬嚴重刑事罪行，一經循公訴程序定罪，最高可處罰款港幣500,000元及監禁5年。