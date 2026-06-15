【海洋公園／海盜船】到海洋公園遊玩，必須遵循安全守則。本港社交平台Threads瘋傳影片，指有一家三口到海洋公園玩海盜船，但因為女兒身高相差0.1厘米，未能達到乘坐要求，父母竟「發難」不斷責罵女職員，更揚言如果不讓他們玩海盜船就會投訴，「你唔畀我（女兒玩），我投訴啊咁樣！」、「而家玩唔到喎，嘥我時間排隊！」。由於這對父母行為，機動遊戲被迫暫停，其他遊客鼓譟，群眾壓力下，他們離開閘門再度高，女兒身高還是不達標，目擊者透露，這一家三口最終「無得玩」，感嘆「真係怪獸父母」，又擔心職員會被「無理投訴」。



影片震驚網民，紛紛批評這對父母離譜，並讚揚女職員堅守安全規定「做得好」，「差0.1就係差0.1，萬一出事嗰陣點算，咁都係保障細路同保障樂園」、「安全條例無得講人情，職員堅持原則先係真正負責。為難職員、阻住後面成班排隊嘅人，就真係好自私」、「（父母）最壞身教」。



有一家三口到海洋公園玩海盜船，但因為女兒身高相差0.1厘米，未能達到乘坐要求，父母於是不斷責罵女職員。（Threads@mnmmnn）

0.1厘米，是安全與不安全的差距。有網民於Threads發布影片，指6月14日在海洋公園排隊遊玩海盜船時，目擊有一對父母因女兒身高未達到乘坐要求無法乘坐，狂罵職員，導致海盜船停駛，惹起現場排隊及在船上等候的人鼓譟，「搞到唔畀開始遊戲，因為佢哋個小朋友度極都唔夠高，職員話差0.1cm都唔可以玩」。

女兒身高差0.1cm被拒玩海盜船 父母狂罵女職員：唔畀玩就投訴

影片見到，一對父母正在圍罵女職員，女兒則不知所措默不作聲。其中母親表示其女兒剛剛才玩完海盜船，為何這次不能通過，更揚言不讓她們玩就要投訴，「而家咁啊，咁你唔畀我（女兒玩），我投訴啊咁樣！頭先都玩到啦！」、「一係你畀我玩完就算，如果唔係我就追究返頭先點解你畀我上！」。父親亦指，早前另一職員量度身高後讓女兒通過，不滿今次不能通過，「（頭先另1名職員度讓女兒通過）而家玩唔到喎，嘥我時間排隊」。

一對父母圍罵女職員。（Threads@mnmmnn）

一對父母圍罵女職員。（Threads@mnmmnn）

海盜船要停駛。（Threads@mnmmnn）

累海盜船停駛！現場遊客鼓譟：全村人等緊你啦！

第2段影片見到，父母擾攘下，職員再次幫女兒量度身高，但仍無法達到身高要求，惟父母仍不罷休，強調「爭0.01㗎咋！」，女職員多番解釋不果。現場遊客鼓譟責罵這對父母，「全村人等緊你啦！」。

父母不斷責罵女職員。（Threads@mnmmnn）

現場遊客鼓譟責罵這對父母。（Threads@mnmmnn）

樓主透露，因為女兒身高始終無法達到安全要求，最終這一家三口「無得玩」。（Threads@mnmmnn）

女兒再度高仍不達標 一家三口最終無得玩海盜船

樓主透露，「最後可能群眾壓力，佢哋出返個閘出面再繼續度高」，然而因為女兒身高無法達到安全要求，最終「無得玩」。他形容對方是「怪獸父母」，又擔心職員會被無理投訴。

網民批怪獸父母「最壞身教」 激讚職員做得好：安全條例無得講人情

網民看過影片紛紛批評這對父母離譜，讚揚女職員堅守安全規定「做得好」，「職員做得好，呢啲係安全問題」、「差0.1就係差0.1，萬一出事嗰陣點算，咁都係保障細路同保障樂園」、「第1次佢好彩博大霧入咗，仲喺度嘈喧巴閉」、「安全條例無得講人情，機動遊戲差0.1cm就係扣唔實，職員堅持原則先係真正負責。為難職員、阻住後面成班排隊嘅人，就真係好自私，仲做埋最壞嘅身教。規矩就係規矩」、「唔畀你玩係合情合理」、「聽到個家長講頭先玩到，而家再排就話唔夠高玩唔到。確係嬲嘅，但職員都冇錯，第1次係好彩，第2次唔畀都係合理」、「呢啲人係要俾其他客X先走，所以唔好剩係做旁觀者，好多人以為嘈就有佢要嘅嘢，其他客出聲佢哋先驚」。

疑涉事父母要求刪片 樓主：究竟知唔知問題係喺邊度？

影片在網絡瘋傳，樓主之後再留言分享其他專頁收到報稱是相關父母私訊，要求刪除影片，重申其小朋友1個月前和6月14日早上都能通過遊玩海盜船，但換職員後才說身高不達標，又稱獲補償「優先使用證」，聲言「如果我哋有問題，佢趕走咗我哋啦」，令樓主感嘆，「其實呢個父母究竟知唔知問題係喺邊度？太失望」。

網民批評怪獸父母「最壞身教」，讚職員堅守安全規矩「做得好」。（Threads@mnmmnn）

海洋公園守則：父母須衡量同行小童身高等各方面是否適合

根據海洋公園網頁機動遊戲要求，遊玩「沖天搖擺船（海盜船）」的人，身高須達122厘米。根據海洋公園守則，在公園遊玩期間，父母及隨行監護人在選擇觀賞或參與遊戲項目時，請先衡量同行小童年齡、身高、心智、體能和體重各方面是否適合；遊客必須遵守海洋公園附例，公園不會容忍各種不守法或褻瀆行為，任何涉及上述行為人士，將被勸喻離開海洋公園，並不會得到退款。

（Threads@mnmmnn）