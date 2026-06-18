黑雨下上水行人隧道水浸　水位浸高至小腿　途人狼狽擔遮涉水而行

【黑雨／暴雨警告信號／天文台】本港近日持續下暴雨，天文台今日（6月18日）於下午12時55分一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。有網民在黑雨生效期間，拍到上水1條行人隧道出現嚴重水浸，顯示水位浸高至近小腿位置，多名途經男士手持雨傘涉水而行，表現狼狽，而樓主更形容「直頭好似泳池咁」。



有網民關注，暴雨期間使用行人隧道或會引致危險，「其實黑雨期間唔應該用地下隧道，隨時有水湧入嚟」，但有街坊就大吐苦水，「次次落大雨成個隧道（都）浸晒，要上路面兜個大圈先過到去對面」，有人因此揶揄「變下水人」、「今日出門要帶隻艇仔」。



黑雨生效期間，上水有行人隧道出現嚴重水浸。（「threads＠_honest.up_」影片截圖）

上水行人隧道水浸！ 目擊者：好似泳池咁

有網民在黑色暴雨警告信號生效期間，在threads帳號「_honest.up_」發帖，指上水1條由寶石湖邨通往彩石邨的行人隧道出現水浸，形容情況誇張，「直頭好似泳池咁」，遂提醒他人要注意安全，應留在室內安全地方。

黑雨生效期間，上水有行人隧道水浸，目擊者形容「好似泳池咁」。（「threads＠_honest.up_」影片截圖）

水位浸高至小腿 途人涉水而行勁狼狽

從樓主拍攝2段影片可見，行人隧道出現嚴重水浸，水位浸高至接近小腿位置，多名男士手持雨傘涉水而行，有人單手拿着雨傘，另1隻手拉起褲子免被弄濕，表現相當狼狽。但另一影片看見在同一隧道內，樓主站在遠處，雖然地下明顯有積水，但仍能隱約看見地面的分隔線，故驚訝表示「遠睇唔覺啲水咁深」。

行人隧道嚴重水浸，水位浸高至小腿位置，多名男士手持雨傘涉水而行。（「threads＠_honest.up_」影片截圖）

行人隧道嚴重水浸，水位浸高至小腿位置，多名男士手持雨傘涉水而行。（「threads＠_honest.up_」影片截圖）

樓主站在遠處拍攝，地下明顯可見積水。（「threads＠_honest.up_」影片截圖）

但仍能隱約看見地面的分隔線，樓主故表示「遠睇唔覺啲水咁深」。（「threads＠_honest.up_」影片截圖）

暴雨不應使用行人隧道？ 街坊揭苦衷

有網民認為暴雨期間為安全起見，不應使用行人隧道，「其實黑雨期間唔應該用地下隧道，隨時有水湧入嚟」，但有街坊就大吐苦水，「呢個位日日返工都必經，可唔可搵人搞搞佢，今朝8點已經開始浸，次次落大雨成個隧道（都）浸晒，要上路面兜個大圈先過到去對面」、「其實佢側邊有條樓梯仔，但係因為仲整緊嘢，所以未開得」。

網民嘲變下水人：今日出門要帶艇仔

有人則揶揄「上水啲人未上水」、「變下水人」、「水上市場」、「有冇講過百、千年一遇啊？」、「今日出門要帶隻艇仔」、「點樣@我腦細」。

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本港近日天氣不穩，天文台先後多次發出黑色、紅色和黃色暴雨警告信號，暴雨下野生動物都變「落湯雞」。



Facebook專頁「香港人」於今年6月9日上載一段影片，相信拍攝時間是之前一天（6月8日）正值黑雨警告生效，中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，明明「有瓦遮頭」，但1名長髮女子冒着暴雨， 手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。長髮女不時望向野鴿或四出西望，相信想為野鴿尋覓容身之所，但又似乎騰不出手移走野鴿。影片結束前，有另一把女聲表示「我哋搬走佢？」，相信是想幫手帶走野鴿。



黑雨下中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，1名長髮女子手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。（Facebook專頁「香港人」影片截圖）

黑雨下中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，1名長髮女子手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。（Facebook專頁「香港人」影片截圖）

網民激讚：好人好事

亦有網民大讚「好有愛」、「風雨同路」、「都是生命，值得尊重」、「好人好事」、「善良嘅人」。

（threads＠_honest.up_）