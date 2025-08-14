黑雨轉紅雨｜公司指引1.5小時內返工　00後同事竟提出「這要求」

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨】受熱帶氣旋楊柳影響，本港今日（8月14日）連場暴雨，天文台更一度發出黑色暴雨警告信號，及至中午11時10分改發紅色暴雨警告信號。有網民就發帖指公司指引要求當改發紅雨時，員工便需於1.5小時內返回公司，但1名「00後同事」竟傳訊稱想午飯後再回公司，惹來不滿遭斥「擺明想玩嘢」。



天文台早上7時50分一度發出黑色暴雨警告信號，至早上10時40分預告會在早上11時10分改發紅色暴雨告警信號。（梁鵬威攝）

天文台今日（8月14日）早上發出一號戒備信號熱帶氣旋警告及黑色暴雨警告信號，及至中午11時10分由改發紅雨，並於12時10分改發黃雨。而該名網民在連登討論區以「公司個00後竟然話食埋lunch先返公司」為題發帖，表示當天文台改發紅雨後，依其公司指引「係1.5小時要返到來」，但是「00後同事」竟表示想在中午飯後再回公司。樓主大感不滿，表示「擺明想玩嘢，已經叫佢返咗嚟先，準時1點先畀佢出去食飯」。

樓主質疑00後同事「玩嘢」

樓主又批評該名年輕同事態度，指「好聲好氣出email同我書面申請，我會酌情處理，但00後直接喺WeChat群組單聲當通知，我見佢玩嘢先同佢玩」。

該名網民在連登討論區發帖，表示當天文台改發紅雨後，依其公司指引「係1.5小時要返到來」，但是「00後同事」竟傳訊稱想在中午飯後才回公司。（《未生》劇照）

帖文引起網民熱議，有網民表示「佢哋好興自己定規矩」、「00後唔意外」、「公司指引都夠膽死唔跟」，但亦有網民反嘲「好彩噚晚已經返定公司，唔係實俾公司個八十後廢老X死」、「返到去都差唔多1點lunch啦，垃圾公司呢啲都計到咁足唔好做啦」。另有網民就質疑帖文真偽，質疑有人「存心引戰」，「次次打風黑雨都好期待呢啲膠po」、「又作文引戰？」。

（連登討論區）