黑雨上班！00後下屬到公司樓下折返家　上司怒公審兼這樣處罰惹議

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨】本港受到熱帶氣旋「楊柳」靠近影響，周四（14日）出現大驟雨及狂風雷暴，天文台曾發出黑色暴雨警告信號，但不少打工仔當時已經出門上班。有公司主管在網上發文大呻，稱吩咐1名剛畢業的00後下屬，於本周四（14日）早上9時要準備好1份報告，「要準時放喺我枱面」，豈料當天早上8時半，下屬發出訊息稱自己在公司樓下，「但因為黑雨，所以決定返屋企」。主管聞訊大怒，認為整個部門正在等候對方，但該名新畢業員工竟然「臨陣退縮」，於是發出警告信，更扣了對方半天薪金。



網民紛紛認為主管處理手法有問題，又指「如果個00後唔講，其實成件事就唔係問題，佢係講咗畀你知啫」、「你個份好重要的報告要靠一個00後新人，仲要『成team人等緊』，我究竟睇咗啲乜？」，亦有人懷疑帖文的可信性，不排除內容特意要惹起爭議，「曲定直？」、「0分重作」。



事前要求00後下屬準時交報告

樓主在Threads表示，早前吩咐1名剛畢業的00後下屬完成1份報告，內容非常重要，要求對方本周四（14日）上午9時「要準時放喺我枱面」。詎料當日早上正值黑雨，樓主和其他同事已經抵達公司，但到了8時半，該名00後下屬傳送訊息，聲稱「已經到咗公司樓下，但因為黑雨，所以決定返屋企」。

遇黑雨決定折返歸家 主管大怒

樓主形容「當堂火都嚟埋」，認為消防員和外醫生面對緊急關頭，都不會因為天氣而離開，該名00後下屬「已經冒住風雨返到公司門口，完成咗最危險嘅部分」，又指全個部門正在等候其報告，「成team人等緊你，你嘅責任係對份report負責，唔係對個天氣負責」，批評對方「臨陣退縮」、「（將）個人安危（視作）重要過你對成team人嘅承諾」。

發出警告信及扣半天薪金

樓主事後向對方發出警告信，並扣了半天薪金，形容「呢個唔係懲罰，係學費」、「喺真正嘅商業世界，打風從來都唔係1個可以唔交貨嘅藉口」，甚至怒斥「如果你嘅責任感，薄到可以被1場雨沖走，你喺我間公司唔會有將來」。

網民質疑內容虛構︰0分重作

帖文引來許多網民討論，「有啲咁鍾意返工嘅人，你就自己做埋佢嗰份，唔係個個好似你咁」、「你身為上司好打極有限」。但亦有人質疑內容可信性，「唔知點解文職工你會攞消防員醫生比，人地係有勞工條例攞正牌唔返工，你咁樣冇合理理由扣人地糧，我覺得果位同事可以搵勞工處告X你」、「曲定直？」、「0分重作」、「拍戲？報告仲要印岀嚟放檯面？」。

