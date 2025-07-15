日常生活中，很多人吃藥時隨便喝口水就吞下去，不過，可別小瞧吃藥這件事，如果服藥方法不正確，治病的良藥也可能變成「致命的毒藥」。



來自浙江寧波的張先生，就因服用了幾片藥，導致食道長滿了「刀口」，這是怎麼回事？

食藥也會食錯？男子食道被藥丸「割爛」 8個常見服藥習慣要改掉（01製圖）

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幾片家中常備藥 引發一場「食道危機」

寧波35歲的張先生因咽喉不適自行服用了多西環素腸溶膠囊，他在服藥時，只喝了一小口水便匆匆躺下睡覺。次日一早，張先生便出現了胸痛、吞嚥困難等症狀。緊急就醫後，醫生通過胃鏡發現他的食管黏膜佈滿潰瘍，經分析，這正是藥物長期滯留食管導致的「藥物性食管潰瘍」。

原來，當我們服用藥物時，如果飲水量不足，藥物可能會黏附在食管壁上。以多西環素為例，這種抗生素本身具有刺激性，若滯留時間過長就會開始腐蝕黏膜。平躺姿勢更會延緩藥物通過食管的時間，導致黏膜反覆受損，最終形成潰瘍。

除了張先生服用的多西環素之外，抗生素類（四環素等）、非甾體抗炎藥（阿士匹靈、布洛芬等）也可能引起食管損傷和潰瘍。所以，服用這些藥物時需嚴格遵守醫囑。

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這些服藥壞習慣你佔了幾條？

生病後吃藥是「基本操作」，但是你真的「吃」對了嗎？這些錯誤示範，你中招了嗎？

1. 飲水量不足：僅用一口水送服，導致藥物滯留食管。

2. 乾吞藥物：不用水送服，藥物直接黏附食管黏膜。

3. 錯誤姿勢：服藥後立即平躺或彎腰，延緩藥物通過食管的時間。

4. 多種藥物同時吞服：藥片堆積在食管，延長接觸時間。

5. 用飲料送藥：果汁、牛奶、茶、咖啡等可能改變藥物性質或加重刺激。



西柚汁、橙汁、石榴汁中都有一些成分，可以抑制腸道和肝臟中某些酶對藥物的代謝，導致這些藥物吸收過多、濃度升高，造成藥物中毒或副作用增加。牛奶中的鈣會和左氧氟沙星發生絡合反應，形成人體不能吸收的物質，影響藥物的吸收和療效。茶水和咖啡中含有大量的茶鹼和咖啡因，如果用這些飲料送服某些抗抑鬱藥物、抗生素或茶鹼緩釋片，會導致嚴重的中樞興奮作用。

6. 服藥後立即運動：身體晃動可能導致藥物卡在食管褶皺中。

7. 忽略服藥時間：未按醫囑空腹或餐後服用，影響藥物溶解速度。

8. 忽視劑型：掰開腸溶片或咀嚼緩釋膠囊，破壞藥物保護層，增加藥物刺激性。



如何避免藥物性食管潰瘍？

避免藥物性食管潰瘍，要牢記科學服藥「三要訣」：

1. 喝夠水：200毫升是「保命線」

充足的水（建議200-300毫升溫水）能形成「水流滑梯」，幫助藥物快速通過食管進入胃部，避免滯留。水溫以40℃左右為宜，避免過燙或冰水刺激黏膜。

膠囊類藥物（如多西環素），因外殼遇水易變黏，需250毫升以上水送服。雙膦酸鹽類（如阿侖膦酸鈉），需空腹服用並用300毫升以上水，服藥後30分鐘內禁止平躺或進食。

2. 保持直立：30分鐘是「黃金時間」

服藥後保持坐直或站立至少30分鐘，利用重力加速藥物通過食管，避免因平躺或彎腰導致藥物迴流滯留。此外，睡前服藥需提前1小時完成，確保藥物完全進入胃部；行動不便者可用枕頭墊高上半身至45度角，減少風險。

3. 特殊藥物需要特殊對待

溫馨提醒：不同藥物對水量、水溫等要求不同，要充分了解後再服用，服藥後不要立馬躺平，建議保持上身直立至少半小時。服藥期間密切關注身體反應，一旦出現吞嚥疼痛、胸痛、噁心嘔吐及腹痛等症狀，及時就醫，儘早診治。

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