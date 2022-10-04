食藥都會食錯？想快速見效要用呢種姿勢　溶解速度快過坐直直2倍

當你吃下一顆藥丸時，它會開始一段漫長而曲折的旅程，進入你的胃，通過扭曲的腸道，然後進入血液中。



但是它的吸收可能會受到阻礙——以至於胃部可能需要多花一個小時來溶解口服藥物——這取決於你的姿勢。

這是美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）研究人員的一項新研究的發現，他們模擬了藥丸和藥片如何在人的胃中溶解並釋放到上腸。

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他們發現最快吸收的理想姿勢不是坐直，而是向右傾斜。約翰霍普金斯醫學院研究流體動力學的計算機科學家 Rajat Mittal 說：「我們非常驚訝姿勢對藥丸的溶解率有如此巨大的影響。我從沒想過自己做對了還是錯了，但現在我每次吃藥肯定都會想一想。」

與注射藥物相比，口服藥物不那麼直接但更方便，口服藥物通過腸道被吸收到血液中。要到達那裡，它們必須首先通過胃和幽門，這是一個在消化過程中打開和關閉的閥門。

雖然您可能不那麼關心您的身體對維生素補充劑的吸收速度，但藥物吸收對止痛藥生效的速度或藥物穩定血壓的穩定程度有很深的影響——更不用說找到適合女性而非男性的劑量了。

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因此， Mittal 及其同事使用他們的人類胃部電腦模型測試了四種姿勢，該模型是基於一名 34 歲男性的高分辨率身體掃描圖像。

該模型名為 StomachSim，它模擬了藥丸在消化道中移動的流體和生物力學，以及藥丸從胃進入十二指腸的速度，十二指腸是小腸開始吸收營養的第一部分。靠在右側或右側躺著服用藥片，這意味著藥物會滑入電腦胃的最深處，並且其溶解的速度是直立服用藥片的兩倍。

與直立姿勢相比，仰臥或向左側傾斜會減慢溶解速度，因此在該姿勢下吸收藥片的時間要長五倍，因為重力和解剖結構都在胃的一側。「對於老年人、久坐不動或臥床不起的人來說，無論他們向左還是向右轉都會產生巨大的影響。」 Mittal 解釋道。

以往的研究同樣發現，右側臥可加快胃將食物排入腸道的速度，而向右側坐、站或斜躺也可加速口服藥物的吸收。

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為了更進一步，研究人員模擬了如果有人患有胃痙攣的情況，即神經受損或胃部肌肉衰弱阻止或減慢胃部正常排空的速度，那麼藥丸吸收會發生什麼。他們發現，即使胃的模擬消化能力略有下降，也會導致胃消化和將藥丸射入十二指腸的速度出現明顯差異——類似於姿勢的變化。Mittal 說：「姿勢本身對它有如此巨大的影響，就藥丸溶解而言，它相當於某人的胃出現了非常嚴重的功能障礙。」

當然，在藥物和食物通過胃、進入腸道，並最終進入血液之後，會發生很多事情。 我們也不要忘記，雖然電腦模擬有用，但它是將複雜過程非常簡化後的模型。胃裡有多少液體、氣體和食物也會影響消化，但研究人員並沒有對此進行建模。「儘管存在這些和其他限制，我們已經證明，胃液力學的計算模型和模擬可以為藥物溶解的複雜生理過程提供有用且獨特的見解。」該團隊寫道。

由於受到基因影響，我們的身體如何處理藥物也可能在一定程度上不受控制。在藥物遺傳學的領域，對負責分解化合物的酶的基因編碼研究揭示了為什麼人們對相同藥物的反應方式不同——這些差異可以一直追溯到我們的史前表親尼安德塔人。

因此，雖然您的姿勢似乎對您的身體吸收口服藥物的速度有很大影響，但原因遠不止這些。確保藥物有效的最好辦法是首先記得按規定服藥。該研究發表在《Physics of Fluids 》上。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】