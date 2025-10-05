巴士2男女開餐「爽吃飯盒和麥當勞薯條」　乘客公審：2日無食飯？

公然將巴士車廂當作餐廳？本港網絡近日瘋傳多張照片，顯示共有2名男女搭乘巴士時，在車廂內「開餐」進食飯盒和薯條，加上「（食到）jap jap聲」，惹來同車乘客不滿，繼而被拍照公審到網上。有網民批評二人行為自私，「簡直當自己屋企一樣」、「食麥當勞仲要食飯盒，當架車係飯堂咩，全車人陪你一齊聞晒啲嘢食味」，又揶揄「點解佢唔食埋自助餐，又或者打個邊爐」。



有巴士乘客貼圖公審，指於車廂內目睹2名男女公然進食飯盒和薯條。（「threads＠busmomenthk」圖片）

相關照片最先於9月26日被人上傳至threads帳號「busmomenthk」，上傳者質疑「打風嗰兩日無X食飯？」。相中所示，2名男女坐於巴士上層座位，並將所有背包和物品放到最後排座位，之後在座位上公然「開餐」。

2男女搭巴士 車廂開餐「爽吃飯盒和薯條」

其中坐於靠窗座位的男士手捧飯盒，女方則拿筷子夾起薯條放入口中，兩人如將車廂當作餐廳般。樓主不滿指二人「仲要（食到）jap jap聲」，傳出聲音尤如「二重奏」，她於是拍下照片公審到網上。

涉事男女將所有物品和背包放到最後排座位。（「threads＠busmomenthk」圖片）

其中女方拿筷子夾起薯條放入口中。（「threads＠busmomenthk」圖片）

而坐靠窗座位男士則手捧1個飯盒。（「threads＠busmomenthk」圖片）

網民斥自私：整到成個車廂都有食物嘅氣味

帖文惹來大批網民批評相中男女行為自私，「餓得咁緊要？」、「簡直當自己屋企一樣」、「會整污糟和整到成個車廂都有食物嘅氣味」、「當架車係飯堂咩，全車人陪你一齊聞晒啲嘢食味」、「巴士上面有曱甴嗰陣大家知咩事啦」。

網民體諒肚餓要「醫肚」：食輕食無味道會當睇唔到

而小部份網民則表示會體諒個別人士因肚餓需要「醫肚」，但並非如相中人般放肆，「有時見人食嘢都會體諒係咪太餓定點」、「食下啲輕食又無乜味道唔影響人，多數我都會當睇唔到」、「X你老X食麵包或者糖都算，點解佢唔食埋自助餐，又或者打個邊爐」、「X都嘥氣，（對方）一定照食+對罵，然後全車觀眾食花生，所以我見到的話通常唔會理，太誇張（如倒瀉、濃味）就叫車長」。

