巴士罵戰！男學生搭巴士吃壽司　不滿被女乘客勸阻　爆粗罵人惹議

巴士車廂內不准飲食！網上流傳巴士罵戰影片，有男學生於巴士上層吃壽司，有女乘客看不過眼提醒「巴士唔食得嘢」，雙方繼而互罵，男生更「爆粗」說「X你X」。有目擊者發文講述事件，指同時間上層有乘客違規站立，致司機不開車，該女乘客叫站立的人去下層，男學生趁機問「架巴士係咪你開？」。



網民批評男學生，「唔守規矩仲要拗，永遠唔識為人着想」、「我淨知個男仔做錯嘢仲講粗口」。有網民建議向學生就讀學校投訴，「要阻止不文明行為，學生更加要學懂文明修養，由小要及早教好」。



網上流傳巴士罵戰影片，有操普通話的男學生於巴士上層吃壽司，有女乘客看不過眼提醒「巴士唔食得嘢」，雙方繼而互罵，男生更爆粗說「X你X」。（Threads@79chloe）

該目擊者於Threads發文發片，指出有男學生於巴士上層吃壽司，有女乘客提醒「巴士唔食得嘢」，雙方繼而互罵。影片聽到，男生用普通話爆粗「X你X」，女乘客不滿指「點呀，講乜嘢呀你而家」，有另1名女乘客勸交「唔好嘈呀」，男生和女乘客未有理會，一同連珠炮發互罵。

男學生搭巴士吃壽司 女乘客勸阻爆罵戰

女乘客指斥「明明你自己唔啱喺架車度食嘢」，男生說「到底誰在吵呀，自己心裏清楚，什麼惡人呀」。女乘客大罵「你喺架車食嘢係咪你唔啱呀」，又說「我梗係有道理，我提點你叫你唔好食嘢有咩錯呀」、「你整污糟架車有曱甴咁點呀？」，影片最後以另1名女乘客繼續以「唔好嘈，唔好嘈呀」勸架作結。

女乘客指斥「明明你自己唔啱喺架車度食嘢」，男生說「到底誰在吵呀，自己心裏清楚，什麼惡人呀」。（Threads@79chloe）

女乘客叫上層站立者去下層 男生：架巴士係咪你開？

目擊者又說，「巴士上層已經冇位，但有人企喺上層，所以架車唔開」，該女乘客叫站立的人去下層，男學生趁機問「架巴士係咪你開？」。

目擊者指出，「條片係佢哋罵戰last 2 round（最後兩回合），本花生人應該都俾佢（男學生）影咗，but nvm（但沒關係）」。

男學生反拍其他乘客。（Threads@79chloe）

網民斥：習慣冇羞愧心、冇內疚

網民留言批評男學生，「真係冇羞愧心、冇內疚，人家巳經提（你咁做）唔啱。雖然人家好似激烈咗啲，但條𡃁仔一開口就『X你X』」、「喺香港就要守香港法律，唔識就要俾人教育」、「教育教養很重要」。

（Threads@79chloe）