5月是日本賞櫻及踏青旺季，不少港人會趁機飛到當地旅遊。不過，近期不少遊客發現日本民宿露台、停車場或公園花台的牆壁縫隙中，常出現一種長約1毫米、鮮紅色的神祕小蟲。這種名為「大赤蟎」（Takaradani mite）的小蟲雖不咬人、不吸血，但專家提醒切勿隨手拍死或壓扁！否則其體液可能誘發皮膚紅疹，更會令衣物留下頑固紅色污漬，難以清洗。



「大赤蟎」雖然不咬人、不吸血，但專家提醒：切勿隨手拍死或壓扁！否則其體液可能誘發皮膚紅疹，更會令衣物留下頑固紅色污漬。（X@russianblue）

「大赤蟎」雖然不咬人、不吸血，但專家提醒：切勿隨手拍死或壓扁！否則其體液可能誘發皮膚紅疹，更會令衣物留下頑固紅色污漬。（X@russianblue）

大赤蟎：雖無害但切忌擠壓

紅色小蟲「大赤蟎」常見於混凝土縫隙、花粉及青苔較多的地方，每年5月是活躍高峰期，也是產卵的關鍵期。大赤蟎的繁殖方式特殊，因全屬雌性，故會進行「孤雌生殖」，單隻成蟲最多可產30顆卵；雖然梅雨季來臨時成蟲會消失，但遺下的卵會待翌年春季再次爆發。

雖對人無害 但壓死後果麻煩

雖然大赤蟎對人體無直接害處，但其鮮紅色的體液卻是麻煩來源。它的體液接觸皮膚後，極少數人會出現皮疹、紅腫及瘙癢等過敏反應；若在衣服上壓死小蟲，體液會滲入纖維，留下極難清洗的紅色漬跡，影響衣物外觀，毀掉旅遊心情。另外，隨意壓死成蟲可能令其體內的卵留存於縫隙，導致來年蟲患更嚴重。

若在衣服上壓死小蟲，體液會滲入纖維，留下極難清洗的紅色污跡。（AI生成圖片）

面對大赤蟎3大正確處理方法

遊客在日本民宿、酒店陽台、停車場或戶外景區遇到大赤蟎，切勿拍打或擠壓，推薦用清水進行沖洗，用水壺或水龍頭直接沖掉，同時沖走其食物來源花粉，減低其再次現身的機會。若在室內發現，可用家用殺蟲劑直接噴殺，待其自然死亡後刷走，避免皮膚直接接觸。而在戶外活動時，避免在有大量紅點的牆面或地面久坐或擺放衣物，防止意外壓碎小蟲。

若在室內發現，可用家用殺蟲劑直接噴殺，待其自然死亡後刷走，避免皮膚直接接觸。（AI生成圖片）

5至6月遊日防蟲貼士

除大赤蟎外，5至6月亦是日本蜱蟲的活躍期。旅遊專家及衛生防護中心建議，遊客前往郊外、草叢、山區遊覽時穿着淺色長袖長褲，便於發現蟲蹤。野餐露營需鋪防水墊，避免長時間坐臥草地。回酒店後應及時檢查身體，發現異常紅疹或叮咬痕跡及時就醫，並告知旅遊史。