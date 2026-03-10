狗狗誤上九巴！兩男乘客合力勸下樓梯落車　網民讚乖：無吠同咬人

狗狗想搭順風車？近日網上流傳影片，有狗狗誤上九巴上層車廂，兩名男乘客合力勸說狗狗下車，狗狗疑似怕下樓梯，一直徘徊，至影片結束仍未到下層。



影片引來熱議，有網民指出「養過狗嘅人就會知道好多狗都會怕落樓梯」，亦有網民讚揚狗狗「不會大吵大鬧，不會隨處屙屎，只是有點傻」、「都好乖，咁拉拉扯扯，都無吠同咬人」、「希望搵返主人，個樣好乖」，而分享影片的女生最後交代了狗狗後續去向。



近日網上流傳影片，有隻狗狗誤上九巴上層車廂，兩名男乘客合力勸說狗狗下車。（Threads@viviansheep）

有女生於3月9日在Threads發文表示，「大癲，搭搭下巴士有狗狗跟隊上車，仲要識得上上層搵位坐，good dog」。

狗狗跟隊誤上九巴上層

影片見到，該隻狗狗於屯門藍地上了1輛九巴上層，站在樓梯口，1名穿藍灰色上衣的男乘客指令狗狗下樓梯，「落呀，落呀」，但狗狗未有行動，此時聽到有把男聲說「佢唔夠膽落呀」，另有把女聲緊接提議「抱佢呀」。

影片見到，該隻狗狗於屯門藍地上了1輛九巴上層，站在樓梯口。（Threads@viviansheep）

狗狗欲走向車尾。（Threads@viviansheep）

穿黑色上衣男乘客走出來幫忙指令狗狗下樓梯。（Threads@viviansheep）

穿黑色上衣男乘客走出來幫忙指令狗狗下樓梯。（Threads@viviansheep）

兩男乘客合力勸狗狗下車

狗狗欲走向車尾，穿黑色上衣男乘客走出來幫忙指令狗狗下樓梯，狗狗接着走向車頭，黑衣男乘客說「喂，呢度，阻我收工」，即引來多名乘客大笑。其後黑衣男乘客嘗試拉扯狗狗着牠下樓梯，又不斷勸說「快啲啦，乖啦，乖啦」，不過狗狗表現抗拒，至影片結束時，狗狗仍未下樓梯。

狗狗接着走向車頭，黑衣男乘客說「喂，呢度，阻我收工」，即引來多名乘客大笑。（Threads@viviansheep）

黑衣男乘客嘗試拉扯狗狗着牠下樓梯，又不斷勸說「快啲啦，乖啦，乖啦」。（Threads@viviansheep）

黑衣男乘客嘗試拉扯狗狗着牠下樓梯，又不斷勸說「快啲啦，乖啦，乖啦」。（Threads@viviansheep）

不過狗狗表現抗拒，至影片結束時，狗狗仍未下樓梯。（Threads@viviansheep）

樓主交代後續去向：落車後搖住尾入返村

有網民代入狗狗心境笑說，「狗狗：你咪以為我好大隻就大膽先得㗎！我未識落樓梯，成日聽你哋講樓上大把位咪上嚟囉，點知要落返去，有冇好心人抱我落去呀？唔該」。

有網民猜測，「有頸鏈應該係有人養，似奀皮走上巴士，希望搵得返主人」，樓主回覆說「佢落車之後就搖住尾入返村啦，唔使擔心，似係地膽」。

