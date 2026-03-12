西環科士街石牆樹有頑童出沒！男童踩樹根爬牆　網民：生仔要考牌

西環科士街有全港最大規模石牆樹群，當中有4棵樹更被列入古樹名木冊，目前仍然存活，引來許多人前來打卡。網上最近流傳1張圖片，顯示有1名男童手腳並用，又踩又抓，沿現場石牆樹樹根爬牆，旁邊有1名女子懷疑是家長。目擊者慨嘆「生仔要考牌」，大量網民亦批評「冇家教」、「整鬆啲根就大鑊，爬嘢去遊樂場啦」、「又『他只是個小孩子』？」。



1名男童踩住西環科士街石牆樹樹根，右手相信同樣抓住樹根爬在牆上，旁邊有名懷疑是家長的女子陪同。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

男童手腳並用又踩又抓 沿石牆樹樹根爬牆

樓主將照片上載至facebook群組「西環變幻時」，現場是西環科士街石牆樹群，1名男童當眾踩住石牆樹樹根，右手相信同樣抓住樹根，不排除正在爬牆，旁邊有1名女子正在低頭，可能是男童親友。

西環科士街有全港最大規模石牆樹群，當中有4棵樹更被列入古樹名木冊，目前仍然存活。（古樹名木冊官網圖片）

網民︰又係啲阿媽掛住玩電話不負責任，由得啲小朋友周圍搞

樓主苦笑形容男童是「蜘蛛俠」，帖文引來許多網民留言，「住咁耐我都未見過有人咁樣爬上去」、「見到咁真係好嬲」、「見到咁真係好嬲」、「又係啲阿媽掛住玩電話不負責任，由得啲小朋友周圍搞」。

2017年9月3日，現場1棵10米高石牆樹其中1截、直徑約半米的樹幹倒塌，遺下樹根緊附於牆上，該棵發生斷枝的細葉榕被列入古樹名木冊。（資料圖片/facebook群組「香港突發事故報料區」/Matthew Yuen）

石牆樹群共有27棵樹 4棵古樹仍存活

根據資料，該幅石牆具有超過120年歷史，長度逾100米，石牆樹群共有27棵樹，主要品種為細葉榕，樹群為全港最大規模，最年長的榕樹已逾百歲，高逾10米，共有4棵樹被列入古樹名木冊，名冊顯示目前仍然存活。2017年9月3日，現場1棵10米高石牆樹其中1截、直徑約半米的樹幹倒塌，遺下樹根緊附於牆上，一輛私家車被壓中，無人受傷，該棵發生斷枝的細葉榕被列入古樹名木冊。

（facebook群組「西環變幻時」）