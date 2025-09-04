頑童「伸筷子擋輸送帶壽司」！全網圍轟缺德　台灣壽司郎急發聲明

過往日本和台灣分別有食客於壽司郎作出令人嫌惡行為，不但狂舔豉油瓶，甚至將寵物蜥蜴放上醬料碟，引來社會各界嘩然！日前台灣再有民眾在社交平台發文，指在壽司郎用餐期間，發現有小童故意將筷子放到輸送帶上，企圖擋着壽司運送，而片中畫面看見筷子更直接觸碰到碟上三文魚壽司，樓主不滿對方噁心舉動，故稱「幸好我從來沒有拿過上面的盤子」。



台灣壽司郎就事件發出聲明，指店舖事後已為輸送帶與餐具進行清潔和消毒，未來亦會加強現場巡視與提醒，希望顧客可共同維護公共用餐環境，提醒若然在用餐期間發現異常，應立即通知現場人員。



台灣有小童在壽司郎用餐時，將筷子放到輸送帶上，企圖擋着壽司運送。（「threads＠rain__0808__」影片截圖）

頑童將筷子放上輸送帶 企圖擋壽司運送

台灣媒體報道，當地有民眾在threads帳號「rain__0808__」上傳影片，顯示她在壽司郎用餐時，發現對面有小童先是出手影響廣告盤運行，然後又將1隻筷子放到輸送帶上，企圖擋着壽司運送，期間筷子更直接觸碰碟上、未有蓋上透明蓋的三文魚壽司。

男童之後轉身，若無其事繼續用餐，畫面亦未見同行成人有出言阻止。樓主見狀感到惡心遂公審「鮭魚卡住了，教養也卡住了」，亦慶幸稱「幸好我從來沒有拿過上面的盤子」。

涉事小童先是出手影響廣告盤運行。（「threads＠rain__0808__」影片截圖）

他將筷子放到輸送帶企圖擋着壽司運送，筷子直接觸碰碟上三文魚壽司。（「threads＠rain__0808__」影片截圖）

他將筷子放到輸送帶企圖擋着壽司運送，筷子直接觸碰碟上三文魚壽司。（「threads＠rain__0808__」影片截圖）

男童之後若無其事繼續用餐，同行成人亦未見有阻止。（「threads＠rain__0808__」影片截圖）

網民狠斥噁心：支持小孩不能坐內側計畫

片段引來台港兩地網民「洗版式」炮轟，「沒水準欸」、「他甚至是用吃過的那頭來擋壽司，真是噁心」、「雖然我不是很有潔癖的人，但是別人的筷子碰過我真的不行」、「經過那麼多組客人，光是講話聊天噴上去的口水就不知道有多少了」、「所以我永遠不會拿回轉軌道上面的（壽司）吃」、「台灣是不是快要淪落到不適合用這樣的方式供餐？」、「支持小孩不能坐內側計畫」。

同行家長涉失職：不會教就不要帶出門

另有留言批評發生片中事件，應歸咎於家長責任，「不會教就不要帶出門很難嗎？」、「我是不贊成打小孩啦，但是看到這一種…」、「給我找出這個小孩，好好罰他爸媽，不然這種食安問題真的很嚴重」。

壽司郎事後發出聲明，指已即時完成涉事分店輸送帶與餐具全面清潔消毒，以確保顧客用餐安全。（台灣壽司郎官網截圖）

台灣壽司郎發聲明：已對輸送帶與餐具進行全面清潔消毒

事件在網上引來極大迴響，台灣壽司郎於9月1日在官方網頁發出聲明稿，指公司知悉事件後已即時完成涉事分店輸送帶與餐具全面清潔消毒，以確保所有顧客的用餐安全，強調對任何可能影響顧客安心的行為絕不妥協，已立刻檢視並加強現場管理流程。

另外為防類似事件再現，公司將會加派人員現場巡視，並強化店內提醒標示與廣播，呼籲家長協助照顧孩童，未來會持續研議輸送系統與安全設計改進，降低人為接觸風險。壽司郎亦呼籲顧客應共同維護公共用餐環境，若然在用餐期間發現異常，應立即通知現場人員。

（threads＠rain__0808__）