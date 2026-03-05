魔術師表演遇家長縱容頑童當眾不停穿橋　他一招「把西客變走」

台灣知名魔術師粘立人近日分享一段在店櫃表演時的不愉快經歷。



他在西門町商圈設有魔術道具專櫃，長年吸引不少遊客與魔術愛好者駐足圍觀。未料日前卻遇到一名小女孩頻頻「破解」魔術橋段，讓現場氣氛瞬間降溫，他一時情緒上來，當場脫口「如果妳比我還行，不然換妳表演給我們看」，這下小女孩的母親才氣憤地把孩子拉走離開店櫃。

粘立人IG上的內容：

粘立人在臉書發文表示，當時有一群客人圍在魔術專櫃前欣賞示範，但其中一名女孩在他每演示一套魔術道具時，便立即說出可能的手法與秘密，且聲量不小，讓其他觀眾對魔術的神秘失去興趣，甚至影響客人對於購買魔術道具的慾望。他坦言，自己脾氣向來不差，但孩子在表演過程中不斷插話和指手畫腳，加上家長站在一旁未加以制止，尤其在聽到小女孩揭穿魔術後頻頻發笑，無疑是在放縱孩子的無禮行為。

後來，粘立人終於按耐不住脾氣對小女孩說，「到底是我在表演，還是妳表演？怎麼看魔術的人，講的話比我表演者更多且大聲？」粘立人坦言，這樣表達的目的只是想克制小女孩的行為，並接著告訴對方，「如果妳比我還行，不然換妳表演給我們看」。隨後女孩母親便氣憤地將孩子帶離現場：

我又再次的把討厭的客人變走。

粘立人更回憶起25至30年前在魔術店櫃工作的往事，當時若有客人故意揭穿魔術秘密，店員甚至會將對方拖到樓梯間「修理」。如今再看當年的處理方式，他自嘲「如此粗暴對付那種客人，真的很機車捏（很不應該）」，也為過往的衝動致歉。

貼文曝光後，不少粉絲相挺留言：

「魔術師說穿了就是演員，當台上演員演到一半被劇透了，誰還想看呢？」

「我記得之前上老師的課…第一堂課就是要如何當一個有素質的觀眾，即便是已經知道秘密的魔術，也要耐心的看完人家的表演。」

「靜靜欣賞也是一種學習，儘管魔術原理在這資訊爆炸的世界已不稀奇。」



事後，粘立人再度發文分享，雖然從業多年總聽到不少客人反應「魔術都是騙人的」，但他認為不能用這麼粗淺的話語來形容，畢竟魔術表演終究可以「唬過眾人」，以假亂真甚至瞞天過海，讓觀眾觀賞後，可能「一輩子啞口無言」。

粘立人解釋，魔術師的技巧在於把原先沒有的東西，演繹做到煞有其事的樣子，當中的「精湛手法」絕對都是真的，而且不是人人都有辦法做到：

連AI發達的時代都無法完全取代的技術，因為這是特殊專業。

