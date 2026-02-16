日本留學生背誦《滕王閣序》獲免費入景區　網民：我都背不下來

內媒《極目新聞》報道，一名24歲的日本遊客內田大翔因完整背誦出《滕王閣序》，獲免費參觀江西南昌滕王閣景區。他表示，得知他是日本人，現場工作人員和其他遊客都很驚訝。



日男全文背誦《滕王閣序》獲免費入景區。（截圖）

遊客如果可以全文背誦出《滕王閣序》，便可以免費參觀南昌滕王閣景區。一名24歲的日本男子內田大翔近日也挑戰成功，獲得免票資格。

內田大翔表示，2月7日上午，他在工作人員的見證下全文背誦了《滕王閣序》，僅僅花了5分鐘時間。而根據系統評分要求， 60分以上即可免票，內田大翔拿了100分，「得知我是日本人，現場工作人員和其他遊客都很驚訝。」

網民也感慨：「外國人能背下來真的很厲害了。」「我本來也想背了免票，但是看了一遍原文還是決定老實買票。」「這個真就是知識創造財富。」「說實話我都背不下來。」

據報道，內田大翔今年24歲，來自日本名古屋市，高中時期他偶然接觸到中國文化，漸漸萌生了到中國讀書的想法。高中畢業後，他在日本報了一個漢語班，正式學習了一年漢語，並於2021年成功考進了南京一所高校。