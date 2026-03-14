將軍澳超市大媽「踩貨架即食麵」綁鞋帶　街坊斥缺德：唔肯買返走

將鞋踏上超市商品以便綁鞋帶，實在有欠公德！有將軍澳街坊拍片公審，指在超市發現1名大媽因「甩鞋帶」，並將腳踏上貨架上食物，企圖借力綁鞋帶，她不滿對方缺德行為，於是上前指正，卻遭大媽粗言穢語破口大罵。事主之後見大媽離開，再次上前追擊「你未買嗰包麵呀」、「頭先你用腳踩嗰包麵呀，你話買㗎」，可惜大媽未有理會。



許多網民批評大媽無品，「你買唔買都唔應該搵隻腳踩落去」，又讚揚樓主「做得好」，「好想學佢咁直率，為正確嘅事情出聲」，建議他人若擔心超市貨品包裝骯髒，「不如做個小習慣，買返去嘅貨品由其係嘢食，用水或布抹乾淨先儲存啦」。



將軍澳有大媽被指將鞋踏上貨架食品，以便綁鞋帶。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

超市大媽甩鞋帶 「腳踩貨架即食麵」綁鞋帶

該女街坊在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳片段，指於2月23日晚上約10時30分，在將軍澳坑口海悅豪園地下的惠康超級市場購物，直擊片中大媽因「甩鞋帶」，將腳踏上貨架的即食麵，企圖借力以便綁鞋帶。樓主見狀直斥對方行為缺德，在帖文不滿稱「踩完之後又唔肯負責任買返被踩污糟嘅麵」，遂拍片公審對方，同時呼籲「請認識呢位阿姐嘅人士，通知佢返惠康買返呢盒污糟（咗）嘅麵」。

遭顧客直斥缺德 大媽反擊：關你X事

從樓主拍攝片段顯示，當時1名有口音大媽正在貨架前挑選貨品。樓主批評對方「用隻腳踩喺啲食物上面喎」，大媽聞言情緒激動，衝上前質問樓主「咁我有無買呀」，表示會購買被踩的即食麵，更怒斥「黐X線」。樓主則反問對方，「我唔講你你會唔會買呀」，之後繼續批評大媽缺乏公德心，大媽不甘示弱稱「關你X事」。

面對被顧客批缺德，大媽情緒激動。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

她衝上前質問樓主「咁我有無買呀」，意指有拿起被她踩過的即食麵，正準備購買。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

顧客追出店外 質疑大媽未買走被踩即食麵

鏡頭一轉可見大媽步出超市，樓主從後繼續追擊「你未買嗰包麵呀」、「頭先你用腳踩嗰包麵呀，你話買㗎」。大媽初時充耳不聞，之後理直氣壯表示「我唔想買呀」，忽然向樓主遞上疑似找續所得紙鈔，表示「畀錢你去買啦」。樓主提出質疑「俾錢我做乜嘢」，再次斥責對方「綁鞋帶綁得你咁仆X嘅」，大媽沒再理會，片段隨她過馬路離去而告終。

大媽步出超市，樓主從後繼續追擊。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

大媽步出超市，樓主從後繼續追擊。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

樓主質疑對方未買走即食麵，大媽理直氣壯表示「我唔想買呀」。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

大媽忽然向樓主遞上紙鈔，表示「畀錢你去買啦」。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

樓主質疑對方給錢意圖，再次斥責她弄髒即食麵包裝，卻未負責任將食品買回家。（「facebook＠香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

大媽被鬧爆無品：買唔買都唔應該踩落去

許多網民都不恥大媽自私行為，「人無恥便無敵」、「你買唔買都唔應該搵隻腳踩落去，呢啲就係沒有家教，品格都有問題」、「綁鞋帶踩自己屋企張梳化啦」，又讚揚樓主挺身指正舉動，「做得好」、「我好佩服片主！好想學佢咁直率，為正確嘅事情出聲」，又笑稱「以為睇緊東張」。

擔憂超市商品污糟？ 網民建議購物回家後做1事

但另有意見覺得樓主多管閒事，「好心你找職員處理」，樓主則透露「職員時運高，聽唔到，睇唔到」。有留言認為外出購物只能靠自己「把關」，「會整污糟啲貨嘅唔淨係得佢一個，只不過咁啱俾你見到啫，不如做個小習慣，買返去嘅貨品由其係嘢食，用水或布抹乾淨先儲存啦」、「宜家只能自保，因為唔知何時何人做過啲乜」。

（facebook「香港突發事故報料區及討論區」）