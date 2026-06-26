照MRI要排22個月！將軍澳女獲轉介到落馬洲公院　等3個多月可照

本港公立醫院醫療人共不應求，病人若非緊急情況，輪候服務時或需排期以年計算。有香港女子在Threads發文表示，自己住在將軍澳，因腰傷而前往將軍澳醫院求醫，卻需要等候1年10個月（即22個月）才可接受磁力共振掃描（MRI）。正當以為要苦等之際，樓主獲轉介到位於落馬洲的中央援港應急醫院，「點知好快」，等了3至4個月「就有得照」。



樓主在上水轉乘接駁專車前往中央援港應急醫院。（Threads@mabel3803圖片）

樓主在上水轉乘接駁專車前往中央援港應急醫院。（Threads@mabel3803圖片）

職員認真檢查病人有否攜帶金屬

樓主在帖文交代當日行程，稱在6月24日出發，於上水港鐵站轉乘接駁專車，雖然方便，但路程較遠，需時25分鐘，同時大讚醫院職員「超有效率同埋超認真」，詢問很多問題，包括「有冇帶咩金屬呀」。進入掃描室前，職員用金屬探測器檢查樓主是否沒有攜帶金屬 ，整個掃描過程歷時15至20分鐘，之後樓主乘搭接駁專車返回東鐵綫上水站。

樓主在上水轉乘接駁專車前往中央援港應急醫院。（Threads@mabel3803圖片）

樓主大讚：起碼快咗成一年零幾個月

樓主認為交通費較貴，但目前「起碼快咗成一年零幾個月，講真等一年零十個月，我死咗都未知」，提醒如果可以去中央援港應急醫院接受磁力共振掃描，「你一定要話去照」。

樓主抵達後在中央援港應急醫院接受磁力共振掃描（MRI）。（Threads@mabel3803圖片）

提醒預先支付500元費用

另外，樓主提醒網民，需要預先支付500元費用，「同車有幾個都話唔記得咗畀錢，要延期」 ，如子女協助父母檢查，「要畀錢就快啲畀咗佢先，費事冇得照，你又要拖，就令到個病情延遲咗」。

網民同讚：雖然遠咗啲，但的確快咗

許多網民留言指「梗係認真啦，照MRI有金屬會死人」、「差啲以為你話過境去香港大學深圳醫院，你唔講我真係冇聽過呢間」、「雖然遠咗啲，但的確快咗」。

中央援港應急醫院位於落馬洲，2022年中央援建助港應付新一波新冠疫情，目前提供其他醫療服務。（資料圖片）

醫院前身是中央援建助港應付新冠疫情

中央援港應急醫院位於落馬洲，2022年中央援建助港應付新一波新冠疫情，目前提供其他醫療服務。根據醫院管理局官方網站，中央援港應急醫院主要提供日間醫療服務，由新界東醫院聯網負責管理及運作。醫院2023年4月推出「日間放射診斷服務先導計劃」，提供電腦掃描造影及磁力共振掃描造影服務。過去兩年多陸續開展其他服務，希望善用中央政府贈港的設施及資源。醫院提供免費接駁專車，接送病人由港鐵上水站往返中央援港應急醫院。

中央援港應急醫院於2023年4月推出「日間放射診斷服務先導計劃」，提供電腦掃描造影及磁力共振掃描造影服務。示意圖。（AI生成圖片）

中央援港應急醫院目前有6項服務：

1. 放射診斷 (包括電腦掃描造影、磁力共振掃描造影及超聲造影)

2. 內視鏡檢驗

3. 眼內注射

4. 睡眠測試

5. 微生物化驗

6. 化學病理檢驗



（Threads@mabel3803）

其他報道：城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院 獲讚好人好事 城巴謝諒解

【城巴／那打素醫院／79X】好人好事！有城巴乘客在網上發文表揚，指周五（2月6日）搭乘79X路線往粉嶺皇后山邨方向途中，司機因知怎車上有嬰兒突發地抽筋，臨時決定改路駛去大埔，並將嬰兒和全車乘客載到那打素醫院，她事後大讚「司機有愛」，並在城巴網頁留下回饋意見，表揚對方。



許多網民讚賞車長決定夠果斷，「第一時間就救人先，司機做得正確」、「感謝車長及時應變」、「要寫信表揚車長」，亦感激其他乘客的包容和體諒。惟有人擔心若接到投訴，車長難免會受責備，「標準流程係喺安全地方停低等救護車到，或者通知救護車喺下一個站等」、「希望巴土公司通融，莫處罰司機」。



城巴發言人回覆《香港01》表示，周五晚上約10時，城巴79X路線巴士於吐露港公路行駛期間，有名乘客察覺同行小童不適，向車長尋求協助。車長認為情況緊急，安排巴士駛至大埔那打素醫院附近，讓乘客下車求診，其後巴士繼續行程。城巴正了解事件詳情，並感謝同車乘客的諒解。



有城巴乘客發文表揚，指車上因有嬰兒抽筋，司機臨時更改路線，將對方送往醫院。（「threads＠kaga_ss」圖片）

城巴司機獲知車上有嬰兒突然抽筋，臨時改路駛到大埔，將對方送往那打素醫院。（示意圖／資料圖片）

樓主事後在城巴網頁留下回饋意見，表揚車長。（「threads＠kaga_ss」圖片）

全文：城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院 獲讚好人好事 城巴謝諒解