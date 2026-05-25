深水埗背心男馬路中狂做掌上壓11下！車輛擦身過　邊做邊喊：支持

做運動是好事，但要記得視乎場合和地點。Facebook群組「香港突發事故報料區2.0」流傳1段影片，長約36秒，見到1名身穿淺色背心的男子，竟無視危險，在深水埗長沙灣道207號對開，往長沙灣方向的馬路中線一邊做掌上壓，一邊呼叫口號。由於現場環境嘈吵，加上背心男做到聲嘶力竭，所以只能依稀聽到「保衛」、「支持」等詞語，事件引來多名途人駐足觀望和取出手機拍攝。



背心男做了大約11下掌上壓後，起身走回行人路，其間見到有1名大叔違呿過馬路，另有途人疑向背心男了解內情，他則似嘗試解釋，疑似說「我老竇做咗非法嘢」。事發期間巴士和的士一直駛經上址，車輛駛沿右線行駛，和背心男擦身而過，過程險象環生，隨後車輛才陸續切回中線。



警方回覆《香港01》查詢時表示，今年5月23日傍晚6時55分接獲2人報案，指1名年約40歲男子在馬路呼叫，現場數分鐘後回復平靜。警員經了解後，將案件列作「發現精神紊亂人士」。



背心男在深水埗長沙灣道馬路中線做掌上壓，車輛駛沿右線行駛，和背心男擦身而過。（Facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

警務人員有權扣押移往安全地方

根據本港法例第136章《精神健康條例》第71B條，警務人員如在任何地方發現1名合理相信患有精神紊亂的人，而且該人立即需要接受照顧或控制，為了該人的利益或保護其他人，警務人員可將該人扣押，移往安全地方，包括全科醫院急症室。

背心男在馬路中線一邊做掌上壓，一邊呼叫口號。（Facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

警務處提醒前線警員尊重精神上無行為能力人士

警務處官方網站提及，警方通常接觸的精神上無行為能力人士，包括患有自閉症、精神分裂、腦退化症或輕度智障的人士，提醒前線警務人員必須尊重他們，減低對方的壓力和焦慮，用簡單語言、身體語言、圖像、或其他輔助物件進行溝通。

途人拿出手機拍攝。（Facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

市民可致電999求助

精神健康諮詢委員會自2020年7月起推行精神健康推廣和公眾教育計劃「陪我講」，提高公眾對精神健康的了解，鼓勵市民及早尋求協助及治療，官網提醒，如果發現有人出現傷害自己或其他人的情況，請致電999求助或前往急症室尋求專業協助，若需要即時精神健康支援或轉介服務，請致電政府的「情緒通」18111精神健康支援熱線，熱線為有精神健康需要人士提供24小時即時支援和轉介服務。

背心男做了大約11下後起身走向行人路，見到途人走近了解，仍然站在路邊嘗試解釋。（Facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

（Facebook群組「香港突發事故報料區2.0」）