家的感覺？尖沙咀IKEA「睡公主」躺展示床玩電話　網民斥文化倒退

IKEA宜家家居，再次帶給顧客「家的感覺」？日前有網民在社交平台圖文並茂發帖，指在尖沙咀宜家家居（IKEA）目睹有女生公然躺在展示床上，恍如置身自家睡房般使用手機，慵懶的畫面引來網民批評，「真係文化倒退」、「有啲人唔知咩叫面斥不雅同有礙觀瞻」，又揶揄「睡公主嚟，王子嚟錫佢就會醒」。



尖沙咀IKEA有女生躺展示床上使用電話被公審，遭斥文化倒退。（「threads@kwan.hei」圖片）

尖沙咀IKEA女生「躺展示床玩電話」

目擊者在threads上傳2張照片，表示「有冇人識得呢位小姐，佢喺宜家（家居）瞓到好似自己屋企咁」。相中可見，現場為尖沙咀K11藝術購物館的IKEA分店，1名女子側身躺在IKEA的展示床上，然後翹起雙腳，如當成自己家中睡房般，並躺在床上玩電話，旁若無人模樣引來樓主不滿，遂拍照公審。

女生側身躺在展示床上並翹起雙腳，如當自家睡房般玩電話。（「threads@kwan.hei」圖片）

網民斥文化倒退：有礙觀瞻

許多網民紛紛斥責涉事女生行為，「好多人當正IKEA（係）自己屋企咁，真係文化倒退」、「有啲人唔知咩叫面斥不雅同有礙觀瞻」、「我喺銅鑼灣見到有港媽港爸俾個仔著住對鞋上張床到玩，玩夠就話『落返來啦！污糟啊！』」、「荃灣啲梳化大把人當自己屋企！直頭係黐實咗、談情…最大問題係你望下佢哋（就）睥實你」，又揶揄女子「睡公主嚟，王子嚟錫佢就會醒」。

網民籲IKEA加強店內監管 杜絕類似事件

不過有留言覺得，IKEA有責任加強職員在店內監管，「IKEA口講叫人唔好喺度瞓，但又無用力執行，你又何必咁上心？」、「我嗰間有買嘢，坐一陣休息下都趕喎」。

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一間商店能給予客人有「家的感覺」不容易，不過大埔街坊就拍到一名男子在連鎖家俬舖睡得香甜的一幕，舒適自在得如在家裏一樣，網民都不禁表示「又真係幾好瞓嘅」。



有網民上載一張於宜家家居（IKEA）大埔超級城分店拍攝的照片，只見一名穿白衣短褲的男子側臥在門口的梳化上，相信正在熟睡，連上衣掀起了也毫不在意。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

有網民日前在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，上載一張於宜家家居（IKEA）大埔超級城分店拍攝的照片，只見一名穿白衣短褲的男子側臥在門口的梳化上，相信正在熟睡，連上衣掀起了也毫不在意。有另一名網民亦拍下白衣男睡得香甜的照片，顯示他呈躺睡狀態，雙手合實，亦未見有戴上口罩。

另一名網民亦拍下白衣男睡得香甜的照片，顯示他呈躺睡狀態，雙手合實，亦未見有戴上口罩。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

男子忘我的表現引起網上熱議，有網民直言「香港人真係好累」、「係咪睇世界盃冇得瞓」，又揶揄「有少少欣賞佢，不受外界影響，投入自己世界」、「點解唔畀張被佢，凍親點算」；亦有人笑言他在認真測試梳化舒適度，「認真試，第時瞓梳化」、「證明張沙化好舒服」；有街坊則指出該男子是「常客」，「又係呢條友，上次都見過佢訓嚮張床度，之後比幾個女店員叫走」。

（threads＠kwan.hei）