IKEA大媽帶小童「忘我瞓床」！脫拖鞋露出黑色腳板底　網民斥核突

「IKEA宜家家居，家的感覺」？日前有港男在荃灣宜家家居（IKEA）目睹嘔心一幕，事關有大媽帶同小童躺在展示床上，畫面恍如置身自家睡房，其間大媽更脫下拖鞋，將「黑鼆鼆」的腳板底直接放到床上，樓主於是呼籲「大家嚟到試唔試床就自己諗諗喇」。



許多網民都對大媽行為表示不解，「當自己喺屋企？間舖你開㗎？」、「一個二個掂過晒仲瞓得落？仲畀個B坐喺床玩，睇見都污糟」，亦有人認為店舖應制定規例，「其實（應該）出指示，如果想買要試通知服務員」。



荃灣宜家家居有大媽帶同小童躺在展示床上，露出「黑鼆鼆」的腳板底惹議。（「threads＠alanlaw0731」圖片）

IKEA大媽帶小童「忘我睡展示床」 後續1事更嘔心

該港男在theads帳號圖文並茂發帖，指途經荃灣IKEA分店時，目睹有大媽帶同小童一起睡在展示床上，故呼籲他人「大家嚟到試唔試床就自己諗諗喇」。從相中可見，1名穿着白色上衣的女子脫下拖鞋，側身並赤腳躺在店舖用作展示的睡床上，同行有另一名幼童在床上玩耍自娛。惟女子雙腳的腳板底疑似充斥黑色污跡，樓主覺得很是嘔心，稱「我仲以為啲人最多都係坐下，無諗到除鞋瞓都有」。

網民斥黐線：當自己喺屋企？

不少網民批評大媽行為，「黐X線」、「當自己喺屋企？間舖你開㗎？」、「其實舖頭陳列得出嚟，一個二個掂過晒仲瞓得落？仲畀個B坐喺床玩，大把麈，睇見都污糟」、「搵個鬧鐘叫醒佢返屋企」。有人留意到大媽「黑鼆鼆」的腳板底，驚呼「好X核突」，「點解可以咁黑」，又揶揄「唔係見到價錢牌，以為你去咗人哋屋企」、「來都來了，就睡一會吧」。

有網民曾在其他家品店目睹有大叔躺在展示梳化上，拿着報紙閱讀，恍如置身家中。（threads圖片）

亦有口罩大媽閉上眼睛，躺在展示梳化上休息。（threads圖片）

其他家品店皆有類似情況 網民建議店舖這樣做！

有網民貼圖指曾在樂富家品店目睹類似情況，調侃「到處都有家的感覺」，認為店舖方面應列明客人試用時需通知職員的規定，「商家畀坐同瞓，啲人就真係當屋企咁，唔知咩叫自律，毫無廉恥」、「其實（應該）出指示，如果想買要試通知服務員」。

（threads＠alanlaw0731）