宜家家居驚見女子這樣睡！旁遺疑似酒瓶　港女傻眼嘲：IKEA奇遇記

宜家家居再次帶給人「家的感覺」？日前有港女在宜家家居（IKEA）目睹有人於展示梳化後的暗角位置倒頭大睡，旁邊更遺留2個疑似酒瓶，因而傻眼形容「IKEA奇遇記」。有網民表示難以理解，「咁嘈都瞓得着？」、「人無恥便無敵」，又笑稱「報警呀，有人暈低咗」、「要Call白車」。



有港女於IKEA閒逛時，目睹有人於展示梳化後的暗角位倒頭大睡。（「threads＠heichunnnnn」影片截圖）

目擊港女在threads帳號「heichunnnnn」上傳影片，形容為「IKEA奇遇記」。從影片所見，她當時於IKEA店內閒逛，無意間於展示梳化後的暗角位置，發現有人倒頭大睡。

展示梳化後暗角位有人倒頭大睡 目擊港女：IKEA奇遇記

從樓主拍攝的影片見到，該名入睡女子的位置隱閉，她用絲巾和外套披在身上，僅穿着襪子，脫下拖鞋睡在地上，又將隨身物品放於衣櫃，櫃內更留有2個疑似酒瓶，未知對方是否因醉酒而不省人事，但其旁若無人的睡姿，難免令人目瞪口呆。

樓主於IKEA店內閒逛，目擊奇景的一幕。（「threads＠heichunnnnn」影片截圖）

樓主無意間於展示梳化後的暗角位置，發現有人倒頭大睡。（「threads＠heichunnnnn」影片截圖）

該女子用絲巾披在身上，再直接睡在地板上，更將隨身物品放於衣櫃，更留有2個疑似酒瓶。（「threads＠heichunnnnn」影片截圖）

網民震驚：咁嘈都瞓得着

片段引來網民嘩然，「咁恐怖」、「咁嘈都瞓得着？」、「人無恥便無敵」、「有床佢唔瞓，瞓地」、「行過睇唔到，踩到係好正常嘅」。有人就留意到櫃上留有的酒瓶，猜測「飲大咗？」，同時笑稱「報警呀，有人暈低咗」、「要Call白車」、「懷疑屍體發現案」。

櫃上放有2個疑似酒瓶，故有網民猜測入睡女子是「飲大咗？」。（「threads＠heichunnnnn」影片截圖）

