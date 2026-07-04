啟德婦人取走GreenPrice購物籃！途人提醒歸還遭無視：文化差異？

店舖的購物籃僅供店內使用，顧客切勿擅自取走，否則可能犯法！啟德有婦人擅自帶走環保超市GreenPrice的購物籃，有途人見狀上前提醒要歸還，但卻被婦人無視。其後婦人發現被拍片後加快腳步離開，目擊者疑惑不已，遂在網上詢問是有店舖「俾你拎埋個購物籃返屋企？」。



不少網民指婦人行為等同盜竊，「正常人都知個籃係間舖頭，用完就放低」，估計婦人是為了避免被收1元膠袋費，「佢心諗：吓，膠袋收費？但無話膠籃收費喎」。



啟德有婦人擅自帶走環保超市GreenPrice的購物籃。（「threads＠win_wwzn」影片截圖）

婦人擅自取走GreenPrice購物籃 途人提醒歸還被無視

目擊事件的女生在threads帳號「win_wwzn」上傳影片，表示在啟德AIRSIDE商場看見1名婦人，離開GreenPrice時直接將店內的購物籃取走，當時曾善意上前提醒對方「還返個籃俾人（店舖）」，但形容婦人「扮聽唔到」，她見狀不禁懷疑在內地「係咪真係可以俾你拎埋個購物籃返屋企？」、「文化差異真係咁大？」。

涉事婦人在港鐵範圍手持1個GreenPrice購物籃。（「threads＠win_wwzn」影片截圖）

涉事婦人在港鐵範圍手持1個GreenPrice購物籃。（「threads＠win_wwzn」影片截圖）

目擊者指曾提醒婦人將購物籃歸還給店舖，卻被對方無視。（「threads＠win_wwzn」影片截圖）

婦人手持GreenPrice購物籃 發現被拍片急步離開

片中可見，樓主手持電話拍攝，並在港鐵範圍尾隨1名穿著淺藍色長裙的婦人，只見她左手提着1個屬於GreenPrice的購物籃，內裏有多件商品。樓主提示婦人歸還購物籃不果，見對方從港鐵出口離開，無奈稱「佢應該真係想拎埋個籃返屋企」。她之後緊跟婦人，打算從正面拍攝對方，但婦人留意到她便加快腳步離開，加上當時較多途人，「追都追唔X到」，亦擔心太激進會被襲擊，只能無奈罷手。

網民斥等同盜竊：報警啦

大批網民批評婦人行為，認為她等同盜竊，「淨係聽過以前街坊（去）百佳惠康嗰啲，熟絡咗可以同個收銀講聲借手推車推返屋企，之後拎返落嚟」、「同佢講佢宜家係偷竊，你要報警」，同時質疑「點解個職員俾佢走？」、「正常店員唔會俾佢咁樣拎住走喎，其實佢俾咗錢未」。

網民估計為避繳膠袋徵費

另有人估計女子是為了避免膠袋徵費，「正常人都知個籃係間舖頭，用完就放低」、「膠袋要1蚊，直接用個籃」、「佢心諗：吓，膠袋收費？但無話膠籃收費喎」、「着得斯文，但內裏低級」、「已經去到連個籃唔攞得都要教嘅時代」。

（threads＠win_wwzn）

其他報道：家長抱女童踩自助付款機枱！被喝止轉移旁收銀機再踩 網民斥缺德

過去數年疫情，提高了大眾衛生意識，但近日就有家長被拍照公審，指在超市付款時，抱着同行女童，任由她腳踏用作擺放食物的自助付款機貨枱，其間更讚揚女童「識得啫條碼好叻叻」。即使被同場顧客批評，家長只是轉到另一個自助付款機，繼續讓女童踏在上方，網民痛批「最X憎呢啲家長！完全沒公德心」、「唔好怪啲人厭童，全部都係啲冇家教嘅家長造成」。



有家長在超市抱着穿著鞋子的女童，踏上自助付款機貨枱被公審。（「threads@brianbrainwong」圖片）

家長抱女童踩上超市自助付款機貨枱

「唔知道小朋友對鞋底究竟有幾乾淨呢？」該男顧客在threads發帖公審，指日前在某連鎖超市排隊等候付款時，從遠處直擊有家長抱着1名穿著鞋子的女童，任由對方直接踏上用作擺放食物的自助付款機貨枱上。

懶理同場顧客勸阻「換機再踩」

樓主表示，當時附近未見有職員，但有另一名男子看不過眼，大聲指責涉事家長「好心唔好咁仆X擺個女上去」，但對方未有收斂，只是轉至另一部自助付款機，繼續容許女童將鞋踏上貨枱，其間更稱讚她「識得啫條碼好叻叻」，而到樓主付款時，對方一家經已離去。

網民紛紛批評相中家長無品，「佢有冇諗過啲人會將食物放上張枱到」。（AI生成圖片）

網民斥缺德 寸爆：細路行嘅路特別乾淨㗎

不少網民批評相中家長無品，「宜家啲家長應捉去再教育啦…愈來愈不知所謂」、「最X憎呢啲家長！完全沒公德心」、「佢有冇諗過啲人會將食物放上張枱到」、「識行㗎個細路，佢喺街一樣會踩到屎」、「佢哋係咪覺得細路行嘅路特別乾淨㗎，啲老豆老X會唔會俾佢哋返屋企著鞋踩床踩梳化先」、「喺度公審有乜用？即場要佢用消毒紙巾抹返呀嘛」。