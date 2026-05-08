自私？超市婦揀香蕉「逐梳搣1條」職員未理會　網民1原因撐無問題

在超市這樣挑選香蕉是自私？有女生在連鎖超市直擊1名婦人挑選香蕉，公審對方拿起一梳香蕉，經篩選後搣下自覺質素最好的1條蕉，她不滿對方行為遂向店員反映，卻被告知「管唔到」，因而無奈稱「佢咁搣完個錠（蒂）好易壞」。



帖文掀起網民兩極討論，有人覺得婦人「揀蕉」行為無問題，「見蕉拆蕉在超市是常見的」、「秤重㗎嘛。單條買有咩問題？」、「只要阿嬸佢唔係黑心走去用手指甲或手指按爛或整爛啲生果」；另有意見指婦人自私，「要幾條搣開都合理啲，佢而家係每梳搣一隻」、「如果可以這樣做，其他香蕉咪無人買」。



有婦人在超市挑選香蕉，每梳香蕉搣下自覺質素最好的1條，被拍片公審。「（threads＠beckyylyiii）圖片」

超市婦人為挑選靚香蕉「單條單條咁買」

該目擊女生在threads帳號「beckyylyiii」發帖，指近日逛連鎖超市時遇見1名婦人正在挑選香蕉，但之後發現對方「單條單條（咁）買」，向職員反映卻被告知「管唔到」，故質疑「其實點解可以咁」。

逐梳香蕉篩選 再搣成散條裝

從樓主拍攝片段可見，該婦人右手拿着1條香蕉，先從水果架拿起一梳香蕉，經過一輪仔細篩選後，便在其中再用力搣下第2條散裝香蕉，然後將那梳香蕉放回架上，樓主見狀不滿稱「佢咁搣完個錠（蒂）好易壞」。

婦人右手拿着1條香蕉，並從水果架拿起另一梳香蕉。「（threads＠beckyylyiii）影片截圖」

她仔細篩選香蕉。「（threads＠beckyylyiii）影片截圖」

篩選後在其中用力搣下第2條散裝香蕉，然後將那梳香蕉放回架上。「（threads＠beckyylyiii）影片截圖」

篩選後在其中用力搣下第2條散裝香蕉，然後將那梳香蕉放回架上。「（threads＠beckyylyiii）影片截圖」

篩選後在其中用力搣下第2條散裝香蕉，然後將那梳香蕉放回架上。「（threads＠beckyylyiii）影片截圖」

事件惹來網民兩極討論，有人力撐片中婦人「揀蕉」行為無問題，「不嬲都可以搣開嚟買，擺喺個磅計錢」、「唔可以單條買嘅咩？秤重㗎嘛。我好多時（做）gym前都去supermarket買條蕉食」、「見蕉拆蕉在超市是常見的」、「只要阿嬸佢唔係黑心走去用手指甲或手指按爛或整爛啲生果」、「你要完整一梳蕉不如去街市買」。

單條計秤VS自私行為 惹網民熱議

但另有意見反駁，認為以上行為是自私，「講真10次有9次去買通常啲蕉都好靚，都好少需要咁廢神去揀」、「我從來唔會搣蕉，睇唔啱最多唔買」、「我見到有其中一隻爛咗，都會成梳買」、「點解啲人覺得無問題？須知道佢哋唔係只係買1條，係鍾意每梳蕉都摙過晒去搣自己覺得最靚嗰條，咁直接揀一梳最靚嘅會唔會好啲？」、「要幾條搣開都合理啲，佢而家係每梳搣一隻」、「如果可以這樣做，其他香蕉咪無人買」。

（threads＠beckyylyiii）