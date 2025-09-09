山姆超市大媽「自帶巨型水樽裝飲料」惹熱議　無視身旁員工勸阻

近日，一段拍攝於湖北武漢山姆會員商店（江岸店）的視頻在網絡傳播，視頻中顧客用水桶（大水樽）接取免費續杯飲料的操作引發熱議。



視頻中，一名中年女性在門店凍飲免費續杯服務的自助飲料機前，用大容量水桶裝滿飲料，有工作人員在一旁勸阻，但沒有效果。

隨後，話題「山姆店回應顧客自帶桶續杯飲料」衝上微博熱搜第一。

9月8日上午，記者就此聯繫到該門店，工作人員回應稱，目前還沒有了解到網傳視頻內容，但門店確有會員存在類似在免費續杯飲料上「薅羊毛」（貪小便宜）的情況，工作人員會針對類似行為及時進行提示和勸阻：

我們也要維護其他會員的權益，避免耽誤其他會員享受自助續杯服務。

此外，該工作人員表示，暫時沒有收到取消免費續杯服務的通知，並表示會聽取相關建議，對相關服務進行規範和改進。

據了解，山姆會員店的凍飲免費續杯服務是其餐吧為會員提供的特色福利之一。會員在餐吧購買指定飲品後，憑藉購買憑證或收銀員貼在杯身的特殊標籤，可在當天內無限次免費續杯。

不少網民擔心類似情況頻繁出現，會導致山姆會員店取消免費續杯服務。也有網友表示，這是山姆超市自己制定的規定，不應該勸阻。更有不少網友表示，不止是山姆超市，在其它商店和餐飲店也出現過這一情況。

對此你怎麼看？

