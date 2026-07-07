港鐵小紅書女執到2張$500紙幣！失主愈叫愈走　她交給職員獲讚

見到別人遺下財物，有品德的人當然是想歸還給對方。有女生在小紅書發文表示，下班後在港鐵天后站撿到２張500元紙幣，即合共1,000元，「想着撿起來還給人家，結果（對方）愈叫愈走，好無奈呀」。樓主最終沒有把現金據為己有，強調「上交了」、「畀咗職員」。



樓主在港鐵天后站撿到兩張500元紙幣，合共1,000元，「想着撿起來還給人家，結果愈叫愈走，好無奈呀」，樓主沒有據為己有，交由職員處理。（小紅書圖片）

網民：好人一生平安

帖文引來許多網民討論，「好人一生平安」、「應該交給港鐵職員或警方，你做得好好」、「拾遺不報當然犯法，樓主做法正確」。

乘客可以網上報失

根據港鐵官網，乘客如果在最近6個星期內在港鐵遺失或留下個人物品，可以透過官網報失，登記完成後，乘客亦可查看最近6個星期內登記的失物個案狀況。

現場是港鐵天后站。（示意圖/資料圖片）

失物送遞服務5大注意事項

港鐵和順豐香港合作推出全新的失物送遞服務，乘客現可有多一個選項，以運費到付形式，由順豐香港將已獲港鐵失物辦事處確認的失物送上門，或在全港超過1,000個自取點領取，若失物符合送遞服務條件，港鐵失物辦事處聯絡失主時提供此項服務的選項，同時留意5點：

1. 送遞服務只適用本地地址，不包括需要失主親身啟動、操作或確認的物品，例如電子產品、現金及珠寶首飾等貴重物品、具時效性的物品例如演唱會門票，以及順豐香港本地配送條款所限的物品



2. 每次失物送遞服務將採用由順豐香港提供的統一到付收費，統一到付收費的包裝體積上限為70乘40乘32厘米，重量上限為15公斤



3. 派送到偏遠地區須另行收取相關費用



4. 所有運送費用將以順豐香港之最終收費為準



5. 港鐵失物辦事處保留決定失物是否符合送遞服務條件的最終權利



港鐵公司保留失物1個月

另外，根據本港法例第556B章《香港鐵路附例》，所有失物在歸港鐵公司管有後，須由港鐵公司保留1個月，在期限屆滿後，如果無人認領，該失物即被視為港鐵公司的財財產，不受一切其他權利及產權負擔的影響，港鐵公司即可以出售或其認為合適的其他方式處置。

港鐵設有失物辦事處，內裡有林林總總失物，如雨傘、八達通。（資料圖片/歐嘉樂攝）

擁有人6個月內可以追討彌償

在港鐵公司出售或處置該失物後的6個月內，如果原擁有人或先前對該物品有實益擁有權的人能證明而使港鐵公司信納其擁有權，他在向港鐵公司作出港鐵公司所合理要求的保留彌償後，須獲發還在扣除港鐵公司出售或處置該失物所招致或附帶的一切開支後的出售所得收益。

重要證件和文件不受限

除了身分證明文件及旅行證件、證明書或港鐵公司認為屬於重要或保密性質的任何其他文件之外，港鐵公司無須因作為失物的受寄人或因其他方面而對任何人承擔法律責任，任何人不得就失物而向港鐵公司申索損害賠償或補償。

（小紅書）

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乘搭公共交通工具時，總有人一時大意遺留個人物品。本港有男子在Facebook群組「將軍澳主場」發出帖文提醒「康城朋友」，同時上載1張照片，可見現場相信是港鐵將軍澳綫車廂，畫面空無一人，但座椅前通道上離奇有一對色彩鮮艷、帶有卡通圖案的童裝鞋，不排除是有小童曾脫鞋，同行成人下車時抱起小童時，疏忽遺下童裝鞋。



車廂座椅前通道上離奇有一對色彩鮮艷、帶有卡通圖案的童裝鞋，相信是有乘客不小心遺下。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

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