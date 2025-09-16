港鐵阿伯被指非禮！吊帶女擋門逼落車：全車人陪你　後續更狂惹議

乘搭港鐵遇上糾紛要如何處理？本港網絡瘋傳影片，指港鐵旺角站車廂內，有阿伯被指非禮女生，遭2名女子擋着車門喝罵並要求下車和報警，列車因此暫時停駛。職員到場後，阿伯堅持自己沒有非禮，拒絕下車，2名女子不滿怒斥「一係（你）落嚟！一係全車人同你一齊」、「你好唔好意思啊，70、80歲人鹹濕個𡃁妹」，隨後有多名男乘客「加入」圍罵老伯「落唔X落啊，X你老X！」、「唔出去揼X你啊」。最終老伯跟着職員下車，但仍堅稱自己沒有非禮。



影片引來網民爭議，有人讚乘客團結，「見義勇為」、「女生們要學習不要怕事！」、「香港人好波」；但亦有網民認為是「未審先判」，「無證無據，如果個阿伯真係冇做過呢？」、「如果男人被人誤會咁應該點……就算最後係清白個樣都上晒網」。



本港網絡瘋傳影片，指港鐵旺角站車廂內，有阿伯被指非禮女生，遭2名女子擋着車門喝罵並要求下車和報警，列車因此暫時停駛。（Threads@villawang129）

「香港人路見不平嘅精神」。有多名乘客於社交平台發布影片，顯示港鐵旺角站有阿伯被指非禮，遭乘客圍罵要求下車。其中1名女乘客憶述，9月14日（星期日）下午乘搭港鐵，到達旺角站時有1名老伯上車，然後有2名女子在月台和車門中間不停指罵老伯，「話個阿叔非禮佢哋，叫佢落車，佢哋要報警」。

港鐵阿伯被指非禮 遭2女喝罵要求下車

樓主表示，最初乘客們不知發生何事，沒大反應，後來港鐵職員到場叫阿伯下車，阿伯堅持自己沒有觸碰女子，拒絕下車，「大家開始唔耐煩，一齊叫個阿叔咪阻住晒，快啲落車，有咩就同警察講」，後來有多名男乘客一同圍罵叫阿伯下車，「終於佢（阿伯）都落咗車」。

穿吊帶裝束女子擋在列車車門位置，喝斥車廂內座位上阿伯下車。（Threads@villawang129）

見阿伯沒有下車，吊帶女怒指「（閉路電視）全部都有㗎！你千祈唔好落車啊我同你講」。（Threads@villawang129）

影片見到，當時列車停駛，至少2名港鐵職員在場處理。1名穿吊帶裝束女子擋在列車車門位置，喝斥車廂內座位上阿伯下車，「一係你落嚟，一係全車人同你一齊（等）。全車人陪你1個！」。見阿伯沒有下車，吊帶女怒指「（閉路電視）全部都有㗎！你千祈唔好落車啊我同你講」。畫面一轉，輪到吊帶女旁邊穿灰衣女子喝斥阿伯「有閉路電視㗎！你好唔好意思啊，70、80歲人鹹濕個𡃁妹」。

阿伯堅稱無非禮拒下車 遭乘客圍攻結局是這樣

不過阿伯仍然拒絕下車，車上多名男乘客鼓譟圍罵阿伯，「你落車啊而家！」、「落唔X落啊，X你老X！」、「你非禮人哋啊而家係，仲整跌人哋電話」、「你快啲出去！」，更聲言「唔出去揼X你啊」。職員則勸喻乘客冷靜。

阿伯仍然拒絕下車，車上多名男乘客鼓譟圍罵阿伯。（Threads@villawang129）

影片最後，阿伯在港鐵職員帶領下離開車廂，其間疑似老伯聲音堅稱，「我完全無掂……」。

影片最後，阿伯在港鐵職員帶領下離開車廂。（Threads@villawang129）

網民爭議：見義勇為 VS 未審先判

影片掀起兩派網民爭議，有網民讚乘客團結，「見義勇為」、「兩位女士做得好！」、「女生們要學習不要怕事！」、「香港人好波」、「團結就是力量」。

但亦有網民認為不應「未審先判」，「無證無據就叫個阿伯落車」、「咸濕唔啱，但有冇證據？」、「我反而諗，如果男人被人誤會咁應該點……就算最後係清白個樣都上曬網」、「咁如果個阿叔真係冇做過呢？」。樓主則回應，「無做過咪落車同警察講」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，9月14日下午5時許，旺角站職員留意到一列往荃灣方向的列車上有乘客發生爭執，主動上前協助，一名女乘客表示被車上一名男乘客騷擾，職員於是協助報警，並陪同雙方留在車站等候警員到場處理，其間列車運作大致正常。

