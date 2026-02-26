港鐵女稱遭老婦非禮「荃灣摸到葵興」　阿伯護妻爆罵戰：你白痴㗎

搭港鐵被非禮？網上瘋傳影片，顯示有女子搭港鐵時，稱被1名老婦非禮，對方多次觸摸其敏感部位，當中包括胸部，她啞忍3個站終於發聲，卻被疑似老婦的丈夫指罵，斥她「黐線」、「白痴」，而她只好拍片反擊對方為老不尊，雙方於是在車廂爆發爭執。



有網民替事主不值，且認為車上乘客冷漠，「香港愈來愈少人肯出聲幫手」。不過有人覺得事件存疑點，「人哋幾十歲阿婆摸你個阿姨做咩」、「個女人非禮你？你會唔會諗多咗」，另有留言指非禮與性別無關，「乜宜家呀嬸唔可以非禮女人㗎咩」，籲勿「blame the victim（指責受害者）」。



有女士搭港鐵時稱遭老婦非禮，當場和對方夫婦發生爭執。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

搭港鐵遭老婦非禮？ 雙方車廂爆爭執

女事主在threads帳號「muselovesabigailyvonne」上傳2段影片，稱搭乘港鐵期間遭到1名老婦非禮，挺身發聲卻被對方丈夫指罵。影片所見，樓主當時搭乘荃灣開往中環方向的列車，並在車廂內和1對疑是夫妻的長者發生激烈爭執。

女事主搭乘荃灣線列車，其間稱遭片中老婦非禮。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

老婦男伴情緒激動：你白痴 事主反斥為老不尊

其中穿著軍褸服的阿伯舉起手機和樓主「互影」，樓主當時稱被對面阿婆非禮，阿伯聞言表現激動，怒喊「你去報警」，樓主則指對方「又發癲」，並多次批評他為老不尊，阿伯則反擊斥「你白痴㗎」。當老婦想加入罵戰時，阿伯卻讓對方閉嘴，「你唔使同佢（樓主）講嘢」、「我唔使驚佢嘅」，並斥樓主「垃圾」。

穿著軍褸服的阿伯舉起手機和樓主「互影」。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

樓主當時稱被對面阿婆非禮，阿伯聞言表現激動，怒喊「你去報警」。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

樓主當時稱被對面阿婆非禮，阿伯聞言表現激動，怒喊「你去報警」。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

樓主則指對方「發癲」，多次批評他為老不尊。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

老婦想加入罵戰時，阿伯讓對方閉嘴，「你唔使同佢（樓主）講嘢」、「我唔使驚佢嘅」。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

事主稱被摸敏感部位：摸完我個肚仲要摸我個胸

樓主之後表示，坐在座位時不斷被老婦觸碰其敏感部位，「有咩理由你坐喺到，摸完我個肚仲要摸埋我個胸」，質疑「呢啲都唔係叫非禮呀？」，老婦聽罷立刻表示冤枉，樓主繼續形容「我由荃灣俾你摸到葵興先出聲」，過程未有其他乘客出言勸架，片段則至此告終。樓主在帖文表示，面對非禮發聲反遭老伯「發癲」狂罵，無奈表示「天理何在？你們教我如何可以平息怒火？」

樓主指坐在座位時，不斷被老婦觸碰其敏感部位，老婦聽罷立刻表示冤枉。（「threads＠muselovesabigailyvonne」影片截圖）

阿伯衣著意外成焦點 網民笑：去打仗？

片段引來熱議，最注目當然是阿伯衣著，網民紛紛揶揄「著到咁，去打仗咩？」、「以為自己軍人」。隨後更多人留言批評，「如果佢第一次摸我大髀當佢唔小心，之後再摸我個肚我真係會大叫鬧佢，再報警」、「可惜妳身旁沒有一個人夠膽幫妳罵他」、「香港愈來愈少人肯出聲幫手」、「點解唔立刻通知職員和報警拉佢，（咪等）佢以為係老人家就大X晒」。

非禮與性別無關！ 網民籲勿：blame the victim

惟有人覺得事件疑點重重，「個女人非禮你？你會唔會諗多咗」、「好難理解？個阿婆有乜嘢理由喺荃灣摸到去葵興」、「摸咗你3個站咁耐點解唔報警？周圍都（有）CCTV，實有一部幫到你」。但有人覺得非禮與否和性別無關，「點解咁多人blame the victim（指責受害者），乜而家呀嬸唔可以非禮女人㗎咩」，亦有人聲稱遇到類似經理，遭1名女子「不停摸我掃我大髀，原因係佢想霸埋我個位，跟住叫佢啲親朋戚友坐佢隔籬」。

（threads＠muselovesabigailyvonne）