博懵？女生乘小巴遇阿伯這樣坐　1舉動被指存心抽水　網民教反擊

見到後生女想伺機博懵？有女生分享日前搭乘小巴遇到「變態阿伯」，指對方在她上車後，仍將雙腿、全個身軀靠向其方向，即使她禮貌請阿伯「坐入啲」，對方只稍微移動，加上她不停躲避退縮，避免和他有直接接觸，但阿伯屢次貼近，覺得被有意「抽水」，故發文大吐苦水。



許多網民覺得阿伯根本是「博懵」，「明顯係鹹濕伯父恰你唔敢出聲，喺度抽水」、「呢啲老不X係欺善怕惡」，同時指出樓主不應躲避，「呢啲人你愈縮佢愈興奮」、「要好好保護自己啊，你唔需要鬧佢，但要清楚、明確咁大聲表明態度」、「佢掂到妳的話，直接大嗌非禮」。



有女生搭乘小巴時遇到鄰座阿伯打側坐，對方不停靠近，疑有意「抽水」。（「threads＠cottoncarmen」圖片）

乘搭小巴遇到變態阿伯？

該女乘客在threads帳號發帖，透露日前搭乘小巴時，不幸遇到「變態阿伯」。她指，當時全車只剩下一個座位，坐下前已經禮貌地請坐靠窗邊位的阿伯「坐入啲」，詎料對方稍微移動一下，之後「成程車又坐返過嚟」。加上她已經不停躲避退縮，但阿伯不斷貼近，覺得對方故意「抽水」，因此大呻「我連三分一位置都坐唔到」。

阿伯打側身這樣坐 女生退縮不斷貼近

從樓主上傳2張照片可見，她當時坐在近通道的座位，旁邊阿伯手持1袋環保袋，但他將雙腿、甚至全個身軀都完全靠向樓主，導致她根本無法坐直，而為避免和阿伯有直接接觸，她只能將雙腳移向通道。不過仔細留意，阿伯前方乘客的椅背明顯靠後挨，未能肯定阿伯到底是因為空間不足，抑或另有所圖。

阿伯手持環保袋，將雙腿、甚至全個身軀完全靠向樓主，導致她無法坐直，雙腳被迫移向通道。（「threads＠cottoncarmen」圖片）

網民覺得明顯「博懵」：恰你唔敢出聲

不少網民都覺得阿伯是存心「博懵」，「好彩你唔係坐入面」、「明顯係鹹濕伯父恰你唔敢出聲，喺度抽水」、「呢啲老不X係欺善怕惡」、「擺明索油啦，如果係男人佢會唔會咁坐」、「宜家真係好X多倚老賣老嘅傻X」、「佢咁樣坐完一程車，祝佢腰骨歪兼生骨刺」。

有人覺得樓主不應躲避，「呢啲人你愈縮佢愈興奮」、「要大聲鬧個阿伯，只要你唔尷尬，尷尬就係阿伯」、「大聲講阿叔你係咪俾咗兩個位錢」、「『阿叔你坐好啲好唔好呀，坐到過晒界』，亦可以起身去問吓其他男士可唔可以同你換位」、「擘大隻腳迫返佢」。

樓主不應退縮？ 網民建議這樣做自保！

另有留言建議樓主若不想正面交鋒，亦應適當地保護自己，「自己嘅權益一定係自己維護，你唔想太張揚但係又唔想蝕底嘅話，試下細細聲問佢，係咪想你嗌非禮」、「如果唔敢出聲，至少塞個手袋隔絕佢」、「要好好保護自己啊，你唔需要鬧佢，但要清楚、明確咁大聲表明態度」、「佢掂到妳的話，直接大嗌非禮」。樓主回覆，「而家學識了，希望唔好再遇到」。

（threads＠cottoncarmen）