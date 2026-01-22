三上悠亞遭惡意偷拍　邪惡視角臀部走光照片外流　隊長梓梓怒發聲

日本人氣女神三上悠亞正式加盟台籃 TPBL 夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」後，每場應援都造成萬人空巷。然而，近日卻傳出女神遭到球迷「惡意偷拍」！



有粉絲利用一樓的低處視角，直接往二樓觀眾席拍攝三上悠亞的褲底，導致其「蜜桃臀」部分不慎曝光。畫面流出後，不僅引發網友撻伐，隊長梓梓（董梓甯）更是心疼不忍了，火大發聲力挺隊友。

三上悠亞加盟啦啦隊後，近日傳出遭到球迷「惡意偷拍」褲底。（IG@yua_mikami）

浴衣應援變調！低角度「紳士視角」狂拍褲底 女神私密畫面遭瘋傳

回顧該場應援活動，Formosa Sexy 成員們特別換上充滿和風氣息的浴衣登場，三上悠亞身穿淺藍色系浴衣搭配超短褲，頭戴白色頭飾，甜美模樣讓全場瘋狂。

不料，當三上悠亞移動至二樓觀眾席熱情帶動氣氛時，竟有球迷從一樓由下往上拍攝。由於短褲長度極短，三上悠亞不慎走光，屁股部分被拍得清清楚楚，照片隨即在網路上遭到瘋狂轉傳。

照片流出後，引起大批網友討論，痛批拍攝者「超級沒禮貌」。身為 Formosa Sexy 的靈魂人物，隊長梓梓也第一時間跳出來發聲。她呼籲廣大球迷，啦啦隊女孩在場上賣力應援是為了帶動氣氛，請尊重女性與表演者，強調：

不要用這種危險的視角拍攝。

更拜託網友不要轉發相關照片，展現出保護隊友的強大氣場。

三上悠亞轉戰啦啦隊後，每場比賽都吸引無數「追星族」進場，門票甚至一票難求。雖然女神人氣爆棚帶動票房，但發生偷拍爭議也讓球團開始重視啦啦隊的保護措施。不少粉絲紛紛力挺：

「我們是來看球和看應援的，不是來看偷拍的！」

「保護女神，檢舉不法外流」



梓梓同框挨轟「滾一邊」！三上悠亞親上火線發聲 爆她身體不適強撐

