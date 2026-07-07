勸阻公園抽煙神技！機智爸召細路齊喊「好臭」成功驅逐　網民讚爆

在公共場所吸煙不僅糟蹋自己的健康，更會影響到路過的行人。一名網友發文，稱他家附近的公園總會聚集一些抽煙的老人，明明設有禁煙標示卻屢勸不聽，於是他爸爸用了一個非常聰明的方式，成功讓抽煙的老人離開。得知此方法後，網友們紛紛直呼「真的很厲害」，誇讚原PO的爸爸非常聰明。



一名網友在Threads發文，表示他家附近的公園貼有禁煙標示，但總是會有一些老人無視標示，聚在兒童遊樂設施附近抽煙，並且很難勸阻，讓附近的住戶很頭痛。

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某日，原PO的爸爸想到了一招，他聚集了一群在公園遊樂設施玩耍的小朋友，並大聲問：「小朋友，這邊可不可以抽煙？」小孩們齊聲回答「不可以」，爸爸又問煙味臭不臭，小孩也配合地回應「好臭」，最後請他們對著吸煙者大喊：「請你們不要在公園抽煙、請你們不要在公園抽煙。」

原PO描述，小孩們的喊叫聲此起彼落，附近圍觀的民眾越來越多，包括小孩的家長，隨後抽煙的老人沉默地離開了公園，小孩們也紛紛歡呼起來。原PO誇讚爸爸這一招真的非常聰明，既沒有與吸煙者起衝突，又能有效地迫使他們離開，很有智慧。

此文一出，眾多網友也誇讚爸爸的智慧：

「超有智慧」

「這真的很厲害，比起一個人渾身戾氣去驅逐，借用稚氣化解真的高招」

「你爸爸帥極了」

「爸爸太厲害了」

「真的好聰明喔，這個辦法超讚」

「太優秀了，大人界的模範生」



還有網友表示，爸爸的方法是很好的反煙教育，那些小孩在經歷此事件後，也會知道抽煙是不好的事，未來不抽煙的比例也會提高，一舉兩得，可見原PO的爸爸真的非常聰明。也有網友感嘆，不在禁煙地方抽煙這種事理論上大人自己應該做到，竟然還要靠小孩發聲，真的很諷刺。

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勸阻抽煙可能引發衝突，2025年台灣嘉市番仔溝公園內1名男子在兒童遊戲區旁抽煙，遭家長勸阻，男子不僅拒不改善，甚至拿安全帽動手攻擊家長致傷，態度惡劣，警方偵訊後依傷害等罪嫌送法辦。嘉市衛生局調查，認定男子違反台灣煙害防制法，且涉及暴力，情節重大，決定依法裁處最高額新台幣1萬元（約2,500港元）罰鍰，以示警惕。

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